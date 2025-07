Un poquito de coherencia, por favor

Con Santos Cerdán ya en la cárcel, y José Luis Ábalos y Koldo García investigados porque, según el magistrado del Tribunal Supremo que lleva la causa: "existen sólidos indicios de criminalidad en la actuación de ambos", ¿cómo es posible que todavía haya gente en este país que siga creyendo que Sánchez ha sido objeto de un engaño mayúsculo por parte de quienes, según él mismo llegó a afirmar, más le ayudaron a llegar al poder...?

Tanto en el hipotético caso de que así hubiera sido -lo que no me cuadra porque Sánchez de tonto no tiene un pelo- como en el supuesto de que, habiendo podido estar al tanto de que algo sucio estaban tramando sus "colegas del Peugeot", no hubiera hecho nada para evitarlo; en ambos casos, lo que no es admisible es su actitud de no querer asumir ni siquiera la más mínima culpabilidad in vigilando, para así negarse a dimitir. Para quien esto suscribe, y para muchos más, Sánchez, actuando así, vuelve a recordarnos quien es: una persona absolutamente indigna de seguir ocupando la presidencia del Gobierno de España.

En cualquier país democrático que se precie de serlo, si a quien ostenta el máximo poder político se le pudiera llegar a atribuir alguna responsabilidad, aunque solo fuera in vigilando, en casos de corrupción similares a los que están ocupando un día sí y otro también los titulares de todos los medios de comunicación nacionales y extranjeros, los primeros en exigirle su dimisión serían sus propios correligionarios, porque al fin y a la postre, de no hacerlo, quien más sufriría las consecuencias de tamaña dejadez sería su propia organización política.

Por desgracia para el PSOE, y aunque entre su militancia hay muchos versos sueltos que denuncian los desatinos de su secretario general y le piden que dimita y convoque elecciones, todavía, la mayoría de los que tienen voz y voto en el partido y en el Parlamento, porque les va la vida en ello, siguen queriendo ver en Sánchez lo que no es.

No hay que ser un lince para atisbar que el futuro del partido que más ha gobernado en este país desde que se instauró el "Régimen del 78" pende de un hilo por mor de la testarudez de los que aún siguen apostando por un líder que está en la UCI intentando sobrevivir. Un líder que ni en sus responsabilidades como secretario general de su partido, ni en las que le han correspondido ejercer como presidente del Gobierno, ha sido capaz de distinguirse por ninguno de los principios que deben imperar en la actuación de cualquier mandatario. Sánchez, se le mire como se le mire, siempre ha carecido de la honestidad, la integridad, la justicia y la transparencia que debe exigirse a quien ostenta algún poder, y ha destacado por su soberbia, su impostura, su cinismo y su nepotismo.

Sánchez, se le mire como se le mire, siempre ha carecido de la honestidad, la integridad, la justicia y la transparencia que debe exigirse a quien ostenta algún poder, y ha destacado por su soberbia, su impostura, su cinismo y su nepotismo

Felipe González, que se distinguió por saber desarrollar las reformas político-administrativas que necesitaba España para convertirse en una democracia europea de primer orden, ha pasado a la historia como lo que fue: un estadista. José Luis Rodríguez Zapatero, que contra todo pronóstico llegó al poder gracias a que unos bestias cometieron el peor atentado que ha sufrido España -siguen sin conocerse a ciencia cierta las causas del mismo- contaminado por la "enfermedad del guerracivilismo" que heredó, quiso pasar a la historia por reverdecer aquello de las dos Españas y propició que las malas hierbas que llevaban años marchitándose volvieran a crecer, lo cual, además de su incompetencia en el terreno económico, marcó para siempre su negligente paso por la Moncloa.

Pedro Sánchez Pérez-Castejón, que quiso pasar a la historia como el presidente que exhumó a Franco, pasará como el que hizo añicos las esencias del poder y fue capaz de engañar hasta a los que más confiaron en él, sus votantes ("Con Bildu no voy a pactar, si quiere se lo repito cinco veces". "Traeré a Puigdemont a España para que rinda cuentas ante la justicia". "La amnistía es algo que, desde luego, mi gobierno no va a aceptar porque es inconstitucional….").

En su afán por llegar y por mantenerse en el poder, Sánchez, que ahora afirma que aquellos que más le ayudaron a alcanzarlo lo han engañado, como es público y notorio, lo que no ha tenido nunca es reparo alguno en hacer uso de lo que ahora él mismo denuncia, el engaño, para lograr sus objetivos. Hizo uso del engaño cuando, tras afirmar que nunca lo haría, se abrazó a Pablo Iglesias para poder formar su primer gobierno Frankenstein; lo mismo que hizo cuando, para conseguir los votos que necesitaba para seguir gobernando, se plegó a las exigencias de los independentistas, aun a sabiendas de que lo hacía a costa de romper España y de resquebrajar la igualdad de los españoles… Todo siempre con el mismo fin.

Por todo lo referido, una vez más pido a cuantos esto puedan acabar de leer, que hagan bandera de la defensa de la unidad de España y de los valores democráticos que todos estamos obligados a respetar, y que, en consecuencia, analizando cómo está hoy nuestro país, piensen si no es un error mirar para otro lado cuando quien preside su Gobierno no ceja en su empeño de querer seguir mintiéndonos y dividiéndonos. Un poquito de coherencia, por favor.

¡País!

Suscríbete para seguir leyendo