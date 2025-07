Las cosas de Revilla

Creo que hay cosas, momentos, situaciones, conversaciones, circunstancias en la vida que requieren permanecer en el anonimato, ya sea para proteger la privacidad, la libertad o la seguridad de ciertas personas. Eso no va con Miguel Ángel Revilla Roiz, secretario general del Partido Regionalista Cántabro. De su incontinencia verbal ha dado a lo largo de los años infinitas muestras. No se le puede contar, no ya un secreto, nada, porque su tendencia natural es revelarlo todo, lo de los demás, claro, lo suyo suele permanecer en el anonimato que no consiguen sus interlocutores.

Revilla es un showman. Nació para el cine, el teatro y sobre todo para la televisión donde es muy aprovechable. Tiene tablas y resuelve. Se enrolla como las persianas pero para cortarle está la pericia del presentador que lo invita a su programa. Me cuesta mucho creer todo lo que cuenta. Procuro quedarme con la mitad. También he observado que se posiciona según soplen los vientos. Ahí es donde demuestra su fallo como amigo.

Ahora resulta, siempre según el cántabro, que uno de los asesores en la distancia de Pedro Sánchez es este hombrecito de poblado bigote y larga lengua. El pasado domingo durante un discurso con su vitola reveló que Sánchez le pedía consejo regularmente y que incluso llegó a tener una relación de amistad con el presidente del Gobierno. Como con el rey Juan Carlos. Como con todos los que incorpora a su larga lista de presuntos amigos. En su papel de analista político Revilla cree que Sánchez tiene virtudes pero que su "propensión es a gobernar con pelotas", lo que le ha hecho rodearse de una suerte "de incompetentes, proclives a la corrupción".

Me doy perfecta cuenta de que según quien el momento de que se trate, el girasol de su interés mediático se va situando en el punto más conveniente. Parece una cosa pero sabido es que las apariencias engañan. Lo cierto es que mucho ha cambiado quien durante su juventud militó en el partido único del Régimen, el "Movimiento". Me gustaría saber en qué aspectos Sánchez pidió en algún momento el consejo de Revilla con quien sí estoy de acuerdo en dos aspectos: "al frente de la cosa pública deberían estar los mejores" y que la honradez debería ser "la exigencia número uno que debiera exigir todo ciudadano al político". ¿Se aplicará la máximan

