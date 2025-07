Escucho al crítico de cine Boyero hablar con el periodista musical Fernando Navarro de amistad. La amistad es importante, dice, "Tengo multitud de defectos, pero soy un buen amigo…la amistad es un acto de amor, que no tiene imposiciones o sea que la amistad es complicidad, es disfrutar conjuntamente de muchas cosas, es la risa". Amor, complicidad, disfrute, risa. Veo "Caseros e Inquilinas" en Amazon prime, una serie de Fernando Merinero. Carmen Alba, la actriz de la serie, le dice a su ¿amigo?, "no sé, es que yo no te veo, yo te veo como un amigo". Carmen Alba no siente por el otro, o no quiere sentir, lo que el uno siente por la otra. ¿Se puede llamar amistad a una relación que genera sufrimiento?, ¿puede una amistad ser desigual? Somos amigos, son, porque no pueden ser otra cosa. Él querría más, ser novio, o como lo quieras llamar; ella no. Él quiere comprometerse, ella no. ¿Puede llegarse a la amistad desde la renuncia, desde la resignación? Merinero trata bien a Alba; pero yo veo en ella condescendencia, alguien con sentimiento de superioridad; un sentimiento, el de superioridad, que es pura inseguridad. ¿Por qué los inseguros son tan condescendientes? La amistad no es para inseguros, ni para condescendientes, claro.

La amistad de la que hablan unos y otros no es la misma; aunque utilicen la misma palabra. Son relaciones, sentimientos, diferentes. Alba le cuenta a la madre de su amigo que su hijo es un amor, que le quiere mucho…, pero que no sabe si le puede corresponder … me abruma un poco. Los inseguros se agobian enseguida.

Yo estoy, por lo que sea, más con el concepto de amistad de Boyero que con el de Carmen Alba; probablemente porque, vuelvo a Boyero, "a mí no me gusta sufrir". El sufrimiento es inmoral. Es deshonesto. Sufrir por amor tiene incluso un punto poético y además adelgaza, es la vida; pero no me gusta. Disfrutar sufriendo es sadomasoquismo ¿Puede haber amistades masoquistas? No creo. Alba le ofrece unas migajas de cariño y el otro resignado, acepta. Y sufre, claro. Sufren ambos. Ser condescendiente no es ser mala persona.

Sin amor, sin disfrute, sin complicidad, sin risas, no hay amistad. Con sufrimiento, el amor no es sufrir por mucho que digan los teatreros, desigualdad, renuncia, resignación, tampoco. No llamemos amistad a lo que no lo es, no corrompamos las palabras. El tren deja de parar en Sanabria, o va a parar menos, y ya estamos con el lío servido. Que si gallegos, que si Vigo, que si Zamora, que si Sanabria, que si…es igual. "Así se agiliza el viaje entre Madrid y Galicia, el servicio no se mermaba, se ampliaba con más plazas", dice el presidente de Renfe. ¿Y?, pues que no llamen amistad a lo que no lo es. No nos acostumbremos a sucedáneos. No nos resignemos.

