No era una rubia simplona, ni tampoco una modelo al uso, sino una mujer inteligente, que no solo llegó a ser un mito erótico a nivel mundial, sino también una excelente actriz que de no haber sido por su prematuro fallecimiento se habría saltado todos los límites en el mundo de la interpretación. Contaba tan solo con treinta y seis años cuando le sobrevino la muerte de una manera inesperada. Quiso el destino que Norma Jeanne o Marilyn Monroe, como se prefiera, dejó este mundo en unas circunstancias extrañas cuando pasaba por una de sus múltiples crisis, en un momento de los más decisivos de su carrera cinematográfica. No hay coincidencia en las hipótesis manejadas por sus biógrafos. Para unos se suicidó. Para otros se pasó de la raya - nunca mejor dicho lo de la raya – de manera inconsciente en la toma de barbitúricos. Para los más, fue la presión de la familia Kennedy la que le llevó a ese trágico final.

A Marilyn se le recordará siempre por aquella actuación en la que le cantó el "Happy birthday to you" al presidente J.F. Kennedy, en el Madison Square Garden cuando aquel cumplió 45 años. Lo hizo, enfundada en un vestido que quitaba el hipo, ya que daba la imagen de estar desnuda, lo que llegaba a aumentar su sensualidad; sugiriendo algo más que admiración hacia la figura del presidente de los EE UU. Eso sí, aunque le puso "morritos" no le llamó Johnny, ni John, sino Mr. President. Aquel vestido le costó a Marilyn unos doce mil dólares y fue vendido en una subasta, hace unos pocos años, por cinco millones de dólares.

La ví por primera vez en la película "Bus Stop" al lado de Don Murray. En esa "peli" la Monroe era una ingenua aspirante a la fama que cantaba por salones de medio pelo, y Don Murray un cernícalo vaquero que no había tenido nunca trato con una mujer. Menos mal que el sempiterno secundario de Hollywood, Arthur O´Connell, frenaba las rudezas de Murray que no era consciente de que no era lo mismo tratar con una señorita que con un caballo sin domar. Ambos, la Monroe y Murray ofrecieron unas excelentes interpretaciones; de hecho, él fue propuesto para el Oscar por esa película.

Marilyn no era una meliflua ni simplona rubia explosiva, ya que, según sus biógrafos, tenía un coeficiente intelectual de 160, sobre una media de 100. Tampoco era rubia natural, ya que el color de su cabello era el de castaño oscuro. Marilyn no era, ni mucho menos, lo que aparentaba ser para muchos. Estuvo casada con el guionista y dramaturgo Arthur Miller, y antes con el mejor jugador de beisbol de todos los tiempos, Joe DiMaggio. Se relacionó con el científico Albert Einstein, y de manera especial con el artista plástico Andy Warhol. No parece probable que hubiera sido capaz de haber tenido relaciones con estos personajes si solo hubiera contado con un cuerpo de "noventa-sesenta-noventa". No son pocos los que piensan que de haber vivido más años quizás hoy estaríamos hablando de la mejor actriz de todos los tiempos, ocupando el lugar de la excelente Meryl Streep.

Fue conflictiva en muchos de los rodajes ya que no memorizaba bien los textos, lo que no le impidió lograr excelentes interpretaciones. Su trastorno bipolar y el abuso de barbitúricos tampoco le ayudaron mucho. Tuvo una infancia y posterior adolescencia nada envidiable, ya que pasó tiempo en un orfelinato, habiendo sido adoptada en varias ocasiones, para acabar casándose a los dieciséis años de una manera un tanto precipitada.

En "Niagara", Marilyn contaba con tan solo veintiséis años e interpretaba un personaje secundario, lo que no fue óbice para que resultara ser la estrella de la película, a pesar de ir por delante en el casting nada menos que Joseph Cotten y Jean Peters. El realizador Henry Hathaway decidió rodar esta película de cine negro en technicolor. Aprovechando tal circunstancia la diva pudo lucir en una de las mejores escenas un vestido rojo ajustado que desataba las pasiones de los asistentes a una improvisada fiesta.

Con Billy Wilder hizo dos películas, una de ellas quizás la mejor comedia de la historia del cine "Con faldas y a lo loco" (Some Like it Hot) además de "La tentación vive arriba" (The Seven Year Itch) Esta última contiene la mítica escena en la que el blanco vestido de la Monroe – que no hace falta decir que era la tentación - se levanta revoloteando sobre sus piernas por obra y gracia del aire que salía por una rejilla del Metro, en Manhattan. "Con faldas y a lo loco" cuenta con ese delirante final de "Nadie es perfecto", que le suelta el millonario Osgood Fielding III (Joe E. Brown) mientras pilotaba su yate, a Jack Lemon cuando éste le aclara que a pesar de su aspecto de mujer en realidad era un hombre.

Su última película fue también la postrera de sus compañeros de reparto Clark Gable y James Barton, ya que los tres fallecieron poco tiempo después de acabar el rodaje. Estuvieron acompañados por Montgomery Clift y Ely Wallach, y fue titulada como "Vidas rebeldes" (The Misfits); la dirigió John Huston, con guión del entonces ya exmarido de la Monroe Arthur Miller.

Sugar, Cherie, Roslyn, Rose, Lorelei fueron algunos de los nombres de los personajes que interpretó en su corta carrera. "Los caballeros las prefieren rubias" donde la dirigió Howard Hawks y "Cómo casarse con un millonario" con Jean Negulesco al frente fueron sus películas más taquilleras.

Marilyn Monroe, la diva que presumía de ponerse solo unas gotas de Chanel nº5 como único atuendo para meterse en la cama, no fue una rubia simplona, sino el símbolo sexual de una época, el sueño americano, el glamur personificado, la seducción. Nunca sabremos hasta donde habría podido llegar, si sus depresiones y su adición a las drogas la hubieran respetado.

