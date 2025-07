Zamora, una provincia con historia, valores y futuro económico

Zamora es una provincia que nunca ha necesitado grandes alardes para dejar huella. No ha levantado la voz más de lo necesario, ni ha perseguido titulares. Su legado está hecho de gestos duraderos, de piedra y palabra, de sacrificio y continuidad. En sus campos, ciudades y comarcas se encuentra una España profunda y esencial que nunca ha dejado de dar lo mejor de sí misma.

Aquí se alzan aún con firmeza los vestigios de una historia milenaria. Enclavada entre el Duero y las llanuras de la meseta, Zamora ha sido cruce de caminos y de culturas. Fue territorio vetón, patria del indomable Viriato, símbolo de la resistencia frente al poder extranjero. Fue también plaza clave durante la Edad Media, donde Doña Urraca defendió su derecho con temple y astucia, y donde Arias Gonzalo, el viejo alcaide, se convirtió en símbolo de lealtad y sacrificio durante el Cerco de Zamora. Hombres como Diego de Ordaz, que partió de estas tierras hacia la conquista de América junto a Hernán Cortés, llevaron consigo no sólo sus apellidos, sino una forma de ser y de pensar. Tan lejos llegó esa identidad que al otro lado del Atlántico nació una ciudad con nuestro nombre: Zamora de Hidalgo, fundada en el siglo XVI en el actual estado mexicano de Michoacán, como testimonio de una raíz que no se ha secado.

Esta tierra también ha sido cuna de educadores y reformistas. Claudio Moyano, el gran renovador del sistema educativo español en el siglo XIX, marcó con su impronta la historia del conocimiento en España. De marinos lustres como fue el caso del capitán de navío de la Armada Cesáreo Fernández Duro. Y ya en tiempos recientes, Ángel Nieto, zamorano universal, llevó su leyenda deportiva por todos los circuitos del mundo sin renunciar jamás a sus orígenes. Su historia resume bien lo que representa Zamora: esfuerzo callado, constancia férrea y orgullo sobrio.

La provincia no se define solo por sus héroes del pasado. También es referente en ámbitos esenciales para la economía y la vida social. En un momento en que muchas entidades abandonan lo rural, Caja Rural de Zamora se mantiene firme como baluarte de cercanía, compromiso y profesionalidad. Su presencia en toda la provincia, su apoyo a empresas locales, cooperativas agrarias, iniciativas culturales y sociales, así como su defensa activa de un modelo de banca de proximidad, la convierten en un ejemplo vivo de lo que significa estar al servicio del territorio, no por nostalgia, sino por convicción. Es una entidad que ha sabido crecer sin perder el alma.

La misma vocación de excelencia se encuentra en el sector agroalimentario. Zamora no solo produce, cuida lo que produce. Sus productos no son simplemente materia prima, son cultura comestible. Destacan con fuerza las Denominaciones de Origen del vino de Toro y del queso zamorano, embajadores de una tradición que combina saberes antiguos con técnicas modernas. A su lado, la marca "Alimentos de Zamora" actúa como distintivo de calidad, garantizando el origen, el proceso y la autenticidad de lo que aquí se cultiva, se cría y se elabora. Estos alimentos no solo representan un recurso económico: representan una identidad, un modo de vida, una apuesta por lo local en un mundo cada vez más estandarizado.

Zamora es también arte y patrimonio. Ninguna ciudad europea conserva tantas iglesias románicas como su capital. La piedra aquí, además de sostener edificios, transmite siglos de historia. Cada ábside, cada portada, cada torre se alza como un libro abierto que susurra lo que fuimos y nos recuerda lo que aún somos. No es pasado muerto, sino herencia viva. En cada fiesta popular, en cada rito rural, en cada bodega y cada mesa, persiste esa voluntad de continuidad que hace fuerte a un pueblo frente al tiempo.

Sin embargo, no todo ha sido fácil. La despoblación, la falta de inversiones y la desatención institucional han golpeado a la provincia con fuerza. La pérdida de servicios esenciales como el ferrocarril en zonas clave, ejemplificada en la reciente cancelación de conexiones del tren de alta velocidad, representa algo más que una merma en la movilidad: es un síntoma de una enfermedad estructural que afecta a buena parte de la España interior. Se construyen infraestructuras, pero sin compromiso de continuidad. Se presentan proyectos, pero sin voluntad de permanencia. El resultado es una brecha creciente entre territorios, una injusticia que amenaza con vaciar no solo los pueblos, sino también el sentido de comunidad.

Sin embargo, Zamora sigue aquí. Resiste sin resignarse. Mantiene su vocación productiva, su talento disperso, su energía contenida. Sigue ofreciendo lo que sabe hacer: alimentos de calidad, paisajes cuidados, patrimonio excepcional, gente comprometida. Tiene todo para aportar al país: recursos, historia, cohesión social. Pero necesita algo a cambio: respeto institucional, políticas que no sean pensadas desde la condescendencia, inversiones con visión de futuro.

Frente al abandono, esta tierra ha elegido la dignidad. No exige caridad, sino equidad. No quiere vivir del pasado, pero tampoco permitir que se le robe el futuro. Sus pueblos merecen ser habitados, no recordados. Sus campos merecen ser cultivados, no fotografiados. Y sus gentes merecen ser escuchadas, no condecoradas a título póstumo.

En un país que a menudo olvida que el equilibrio territorial es una necesidad y no una concesión, Zamora representa una lección de orden, esfuerzo y autenticidad. Lo que aquí se ha conservado —desde los vinos de Toro hasta los acentos enraizados, desde las cooperativas locales hasta los retablos románicos— no es un obstáculo al desarrollo, sino una base sólida para construir un futuro sostenible, bello y justo.

La historia de Zamora enseña que hay cosas que, aunque tarden, acaban imponiéndose: el valor del trabajo bien hecho, la fidelidad a lo propio y la constancia silenciosa. La cultura de lo esencial frente al espectáculo vacío. El saber esperar sin dejar de actuar.

No es casualidad que Zamora haya inspirado leyendas, nombres de ciudades, reformas educativas y gestas deportivas. Ni que hoy siga inspirando respeto entre quienes la conocen de verdad. Porque Zamora no es una provincia más. Es, por su temple, su tenacidad, su equilibrio entre tradición y futuro, una referencia para el resto del país.

Al fin y al cabo, lo dijo el refrán que tantas veces se ha repetido como un mantra de paciencia y fe: "Zamora no se ganó en una hora". Pero sigue, día a día, mereciéndose la victoria.

