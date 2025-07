El pasado sábado fue día de celebraciones. Madrid se llevó la palma. Por un lado el desfile del Orgullo 2025, que recorrió las calles de la capital de España en una nueva edición de la gran manifestación del Orgullo LGTBI. Por otro, el XXI Congreso Nacional del Partido Popular, con un pletórico Alberto Núñez Feijóo reelegido presidente del partido y candidato a la Presidencia del Gobierno. Sin olvidar la reunión del Comité Federal del Partido Socialista, donde Sánchez hizo un discurso triunfalista que no se corresponde con la realidad. Un discurso en el que pidió que todos hablaran "en y con libertad", el que así lo hizo, Emiliano García Page, se llevó la del pulpo por parte de sus compañeros, ente ellos el hostil Oscar Puente.

No me he perdido detalle de los rostros de cuantos rodeaban a Sánchez cerrando filas en torno al ídolo, eso es lo que es Sánchez para todos ellos, menos para unos pocos, que no osan levantar la voz porque como en el caso de García Page, le han impedido incluso dar contestación al hostil ministro Puente que lo llamó "hipócrita". Pues bien, tuve la sensación en todo momento de que cuantos allí aplaudían al ídolo, parecían o quizá directamente estaban "abducidos".

¿Alguien se fijó en la cara de María Jesús Montero cuando Sánchez le dirigió unos cuantos requiebros? Se le caía la baba. Le miraba con ojitos de carnero degollado. Hubiera resultado incluso enternecedor si no fuera por lo que es. Y todos sabemos lo que es, pura hipocresía. Nunca se había visto entrega igual. Discurso único para todos y todos a una alabando al ídolo. Estos son los que de verdad no se mueven por temor a no salir más en la foto. La sentencia dictada hace décadas por Alfonso Guerra para subrayar la importancia de la lealtad en clave interna en el Partido Socialista, cuando era de verdad el PSOE, materializándose en la actualidad.

El babeo en torno a Sánchez es preocupante. Rostros inexpresivos, asintiendo de cabeza a cada una de sus frases lapidarias, ojos fijos en su nuca o en su rostro, dependiendo de la colocación de cada cual, y nada que decir con respecto a la sucia, embarrada y bochornosa etapa que está viviendo el sanchismo. Están abducidos. Por cierto una de las vocalía ha recaído en un viejo íntimo enemigo de Zamora, un tal Abel Caballero, alcalde de Vigo.

