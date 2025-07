El tren no para; Zamora tampoco

Protesta por la eliminación de frecuencias del AVE en la Alta Sanabria. / Araceli Saavedra

Septiembre queda muy lejos como para esperar de brazos cruzados. La mesa provincial del ferrocarril, integrada principalmente por los políticos presentes en las instituciones, ha decidido que es mejor reposar la afrenta de Renfe, organizarse de manera minuciosa y preparar una gran manifestación en Madrid que coincida con el inicio del nuevo curso. El problema es que puede que no haya nuevo curso en el instituto Valverde de Lucerna de Puebla de Sanabria si los profesores interinos que deben pedir plaza en agosto ven que no tienen solución de transporte. Probablemente no haya nuevo curso en el Hospitalillo, ni en los consultorios, si los médicos de la zona tienen que estar todo el verano añadiendo más de tres horas de ida y vuelta desde la capital a su jornada de trabajo. Correos, juzgados, servicios públicos... Todo pende de un hilo llamado tren.

Nadie en la cúpula de Renfe parece acordarse ya de Zamora. Tras los desprecios a la provincia por parte de su presidente, impropios del cargo que representa, en la operadora han pasado página. Lo de Otero de Sanabria está consolidado. Y lo está hoy, a principios del mes de julio, como para esperar hasta septiembre. Las famosas "ruedas" han vuelto: cuatro o cinco trabajadores que se juntan en un mismo coche para completar el camino hasta su puesto en la comarca. El Ministerio de Transportes, de facto, ha expulsado del sistema ferroviario a estos ciudadanos y los ha sacado a la misma carretera donde el jueves fallecía el futbolista Diogo Jota, donde el 25 de junio hubo que excarcelar a una mujer por una salida de vía y donde el pasado año se contabilizaron 19 accidentes de gravedad. La eliminación de las frecuencias ferroviarias supondrá un incremento de la carga de tráfico que ya de por sí soportan la autovía A-52 desde Benavente hasta su salida de la provincia por la Alta Sanabria y la siempre peligrosa N-631 de Rionegro al embalse de Ricobayo. Y eso no son buenas noticias para nadie.

El presidente Alfonso Fernández Mañueco anunciaba a mediados de esta misma semana que la Junta de Castilla y León fletará y sufragará dos autobuses "madrugadores" con salida a las 6.45 horas de Zamora y Puebla respectivamente para dar cierto respiro a estos trabajadores. Una "buena solución" en palabras de Javier Faúndez, presidente de la Diputación, que se torna en "parche" si el análisis lo hace Francisco Guarido, alcalde de Zamora. La broma costará mil euros al día, quinientos por autobús. Una cifra que deberán pagar con sus impuestos todos los ciudadanos de Castilla y León, que no solo ven cómo les han recortado frecuencias de Alta Velocidad en Sanabria, Medina del Campo y Segovia, sino que además ahora tendrán que soportar el coste de ponerle remedio.

Nadie en la cúpula de Renfe parece acordarse ya de Zamora. Tras los desprecios a la provincia por parte de su presidente, impropios del cargo que representa, en la operadora han pasado página. Lo de Otero de Sanabria está consolidado. Y lo está hoy, a principios del mes de julio, como para esperar hasta septiembre.

El próximo fin de semana se reunirán cerca de dos mil moteros en El Puente para participar en la trigésimo primera edición de la Concentración Internacional de Motos del Lago de Sanabria. Una cita que aprovecharán para exigir la restitución de las frecuencias mutiladas por Renfe, tal y como han desvelado desde la organización, conscientes del potencial que atesora una acción de tal vistosidad. Lo mismo se hará en conciertos, festivales de folclore, recitales culturales y pregones de los que abundan en estas fechas por los diferentes rincones de la provincia. Si el tren no para, Zamora tampoco.

La acción debe ser incesante y no necesariamente coordinada. La provincia de Zamora carece de recursos y de grandes altavoces, por eso la gota china es el único camino. Día tras día, protesta tras protesta. Por pequeña que sea. La sociedad civil, como en tantas otras ocasiones a lo largo de la historia, tiene las riendas del futuro en sus manos. Ya lo hizo con la toma del Cuartel Viriato, lo hizo con los intentos de supresión del regional y con el desdoblamiento de la N-122 entre la capital y la frontera portuguesa. Presionó para que la Alta Velocidad parara en la provincia y no fuera un simple lugar de tránsito, y ahora lo hará para que esos mismos trenes no dejen de parar. La llegada del verano trae consigo un notable incremento de la población en todos los municipios del territorio, zamoranos de la diáspora que también pueden y deben hacer fuerza para el mismo fin común. Y es momento de aprovecharlo. Porque septiembre queda demasiado lejos como para esperar de brazos cruzados. n