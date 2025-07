¡Ojalá sea verdad!

El pasado miércoles, el presidente de la Junta anunció ayudas de hasta 100 millones para incorporar 750 jóvenes al campo y modernizar unas 1.200 explotaciones agrarias. La noticia puede tener una gran importancia y frenar, aunque sea un poquito, la pérdida de efectivos en el agro castellano-leonés. He escrito "puede" porque dudo de que se lleve a la práctica. No desconfío, claro, de las buenas intenciones de Alfonso Fernández Mañueco y su equipo, pero… El "pero" viene porque he asistido a tantos y tantos anuncios similares que luego se han quedado en agua de borrajas o han tenido mucha menos efectividad de la prometida y deseada.

Como ya he recordado otras veces, me he pasado muchos años de mi vida periodística cubriendo la información generada en la Junta y en las Cortes regionales. Y raro ha sido el año en el que no se han lanzado propuestas y proyectos para apoyar al sector agrario, modernizar el campo, acentuar el relevo generacional, etc, etc. Ocurrió en tiempos de José María Aznar, Jesús Posada, aunque éste duró poco, Juan José Lucas y Juan Vicente Herrera, el de Presidencia más longeva. Tanta que le dio tiempo a anunciar la incorporación de jóvenes al campo bastantes veces. Lo hizo en los discursos de investidura y también en debates sobre el Estado de la Región. ¿Y? Pues que estamos como estamos, cada vez con menos, y más viejos, agricultores y ganaderos.

Ahora le toca el turno a Fernández Mañueco, que parece haberse especializado en anunciar por doquier inversiones, ayudas, planes, siempre con el futuro imperfecto por delante: haremos, crearemos y así sucesivamente. ¿Cómo saber si esas promesas se hacen realidad? Muy difícil por dos razones: primera, no suele haber un seguimiento pormenorizado y específico y la segunda es que la Junta no acostumbra a facilitar datos cuando no le favorecen. Es decir, si logra la incorporación de esos 750 jóvenes, lo sabremos enseguida. Por el contrario, si el proyecto fracasa, quizás no lo sepamos nunca. De ahí mi desconfianza y mi escepticismo. Han sido tan numerosos los anuncios incumplidos que uno no tiene más remedio que acordarse de un refrán que se dice en el mundo rural: “El gato escaldado hasta del agua fría huye”. Nada me gustaría más que eliminar esos recelos, pero, repito, la experiencia, los continuos fiascos me mantienen en alerta permanente. Veremos.

Hay otros dos aspectos de la intervención del señor Fernández Mañueco que me han llamado poderosamente la atención. Uno es la priorización de los sectores ovino y caprino de leche. Es vital porque cada vez hay menos ganaderos que se dediquen a la cría y explotación de ovejas y cabras y muchos menos los que sacan sus rebaños a pastar por el campo. El pastoreo es un oficio muy duro que acabará desapareciendo si no recibe la atención, y el cariño, que merece. ¿Cómo abordarlo? El presidente de la Junta no lo explicó, pero hay un mal precedente. Hace unos años, el entonces titular de Agricultura, José Valín, apoyó una fuerte campaña a favor del sector caprino. Nos dijo que era un terreno con mucho futuro, tanto por la leche como por la carne. Hubo gente que se lanzó a montar granjas de cabras. La mayoría naufragó; muchos se arruinaron. A mi juicio, Valín fue un buen conejero, pero ahí no intuyó que las empresas que prometían grandes precios para la leche y los cabritos podían hacer lo que hicieron: pagar poco y mal. Perdieron los de siempre.

El otro anuncio de Fernández Mañueco que me ha conquistado es su compromiso con la reducción de la burocracia. Perfecto, pero me ocurre como con la incorporación de jóvenes al campo: lo he oído tanta veces y lo he visto incumplido otras tantas (o más) que me lo creo a medias (o menos). En 2010 las cortes aprobaron una ley en tal sentido. Continuó la misma burocracia. En 2015, 2018 y 2018 hubo otros intentos y nada. En 2022, la Junta anunció una comisión para, entre otras cosas, “destruir barreras burocráticas”, así como suena. No hace falta preguntarles a ustedes si se ha destruido alguna. Se ve que son de acero inoxidable.

¡Ojalá lo anunciado se cumpla! Habrá que estar vigilantes.

