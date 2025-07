El fútbol es la leche

El viernes abrí el correo electrónico y me topé con una información remitida desde la Universidad de Málaga sobre uno de los cursos de verano, cuyo título ha influido en las palabras que están leyendo hoy, a saber: "La industria del fútbol y su influencia económica y emocional". Y así se vende el producto formativo: "El objetivo del curso es dar a las personas asistentes información y herramientas para fomentar el conocimiento de una de las industrias más potentes que integran el Producto Interior Bruto (PIB) español, igualando en este parámetro a industrias tan conocidas como la cultura y que, a la fecha actual, está carente de un sistema de medición de la influencia económica a diferencia de otros sectores. Deberemos añadir el aspecto emocional que hace tan atractiva esta industria como fenómeno y líder mundial del ámbito deportivo". No me digan que no es seductor y relevante lo que acaban de leer. Como pueden imaginar, aplaudo que en la Universidad se debata sobre estos fenómenos de masas que van mucho más allá de las fronteras deportivas. Pero, en este caso, lo hago por algunos motivos personales muy significativos que, a vuelapluma, paso a describir.

El primero se refiere a la capacidad de resumir en un título de apenas diez palabras el verdadero significado de lo que representa el "deporte rey" en la actualidad. Y es que, cada vez más, alabo la precisión al hablar y, sobre todo, al escribir. Mis estudiantes de la Universidad de Salamanca saben que es como les cuento. Y lo sufren, claro. Por ejemplo, en uno de los trabajos que hemos realizado durante los últimos cuatro años, el alumnado tenía que explicar cada tema con fotografías captadas en los diferentes escenarios de la vida cotidiana de la gente. Posteriormente, pondrían un título preciso y sugerente a cada una de las instantáneas y, a renglón seguido, redactarían un texto de, como máximo, 50 palabras, tratando de justificar la conexión de la imagen con los conceptos y las ideas que se pretendían explicar. Aunque dicho así queda como una actividad muy básica, les puedo asegurar que los estudiantes, una vez que se ponían manos a la obra, percibían que la tarea no era tan sencilla como suponían. Porque expresarse con precisión exige tener las ideas muy claras. Como jugar al fútbol. Y esto, ya lo saben, no suele estar al alcance de todas las personas.

Y remato con una confesión: empecé a dar patadas al balón desde muy pequeñito en las calles de mi pueblo, Santovenia del Esla, y con las puertas de las casas o de los corrales como porterías. En muchas ocasiones, el arco del portal de nuestra vivienda cumplía esas funciones. Y como el balón solía golpear en las ventanas, no era raro que nuestra madre, la señora Balbina, saliera a echarnos la bronca. Pero daba igual porque nosotros, tras prometerle que tendríamos todo el cuidado del mundo, seguíamos a nuestra bola. Unos años más tarde llegaron los partidos en los recreos de la escuela, en la plaza del Hospital, o en los prados de la Revuelta y, sobre todo, de la Cierva, donde instalaron unas porterías de hierro pintadas de blanco. ¡Aquello fue un hito histórico! Por allí corrí con, entre otros, Samuel, Ignacio, Lucas, Manolo, José María, Miguel Ángel, Virgilio, José Luis, don Atilano, mis hermanos y Callito, que solía actuar de portero. Y en los descansos, llegaba lo mejor: acudir a las huertas próximas para beber agua y, ya de paso, mangar manzanas, peras o lo que hubiera por allí. En fin, ya ven qué recuerdos puede provocar el título de un curso de verano.

