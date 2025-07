En este XIV domingo del tiempo ordinario, siguiendo el evangelio de san Lucas (10,1-12.17-20), vemos a Jesús enviando a los discípulos a anunciar el evangelio con un mensaje que resume todo su contenido: "está cerca de vosotros el Reino de Dios". Para esta tarea de la evangelización les pone unas condiciones: libertad: "no os detengáis en el camino"; valentía: "os mando como corderos en medio de lobos"; austeridad: "ni talega, ni alforja, ni sandalias"; unidad: "de dos en dos".

Pero además, les manda que anuncien el Reino de Dios con alegría, sin esperar nada a cambio: "No estéis alegres porque se os someten los demonios, estad alegres porque vuestros nombres están escritos en el cielo". La evangelización no se mide por la cuenta de resultados, unos siembran y otros cosechan, sino que se mide por la fidelidad y la alegría de la vocación.

El mensaje del evangelio de hoy es para todo cristiano, sea cual sea su estado de vida, edad y condición: matrimonios y padres de familia, sacerdotes y personas consagradas, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, comprometidos con el seguimiento de Jesús. Las orientaciones, como indicábamos antes, ponen en evidencia que la misión no es fácil, pues tienen, tenemos que implicarnos con seriedad. El éxito de la misión no depende únicamente del esfuerzo humano, deben, debemos apoyarnos en Dios.

No llevar talega hace referencia a la pobreza; no llevar alforja hace referencia a ir con lo esencial; no llevar sandalias hace referencia a la humildad, pues las sandalias eran símbolo de poder. Deben, debemos ir a los esencial, sin palabras vacías y sin falsas componendas. Los discípulos, ayer como hoy, encontrarán dificultades, su programa de vida choca radicalmente con los valores dominantes de la sociedad. Por eso, dice Jesús, que son "enviados como corderos en medio de lobos".

A muchos de nosotros —esperemos que a todos— nos horroriza que en la sociedad se ataque o discrimine a alguien por razón de su raza, sexo, procedencia nativa, situación social o de su creencia religiosa. Recordamos con horror los crímenes que ha propiciado y justificado el antisemitismo pero olvidamos que, en estos tiempos, lo que de verdad se está experimentando por doquier es el anticristianismo. En los países occidentales es fácil comprobar que está bien visto discriminar a los cristianos o burlarse de ellos en tertulias radiofónicas, en la prensa, en televisión y en el cine. En países de África y de Asia se ha desencadenado contra ellos una persecución sangrienta que con frecuencia queda impune. El evangelio de hoy nos dice que Jesús había previsto esta situación.

Usando términos típicos de la labranza, Jesús dice que "la mies es abundante y los obreros pocos", aludiendo a la necesidad de discípulos para la tarea de la evangelización. Inmediatamente, empleando términos pastoriles, habla del peligro, amenaza y hostilidad que habrían de encontrarse los evangelizadores. Necesidad y riesgo. Dos notas que habrán de caracterizar la misión cristiana en el mundo.

Amigo lector: te invito a caminar juntos como discípulos de Jesús en esta hora difícil y apasionante de la historia. Merece la pena. Feliz domingo.

