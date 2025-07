Hay muchos momentos en la vida en los que no nos damos cuenta de lo felices que somos. Esas pequeñas cosas a las que no damos importancia cuando suceden, pero que con el paso del tiempo se convierten en recuerdos que nos hacen sonreír.

Hoy, y tras los revolcones que te da la vida, me emociono cuando pienso en esas tardes de sábado de película de dibujos y en las que la merienda siempre era Nocilla, o cuando el domingo se abría la veda y mi hermano y yo podíamos comer de todos los tipos de chocolate que había en casa (y ya se encargaba mi madre de que fueran unos cuantos).

Lo mismo me pasa con los veranos en el pueblo, corriendo por las calles sin más preocupación que tus abuelos te dejaran estar en la plaza media hora más. Ese pueblo al que durante una época de mi vida no quería ir porque me aburría y porque no había nada que hacer, y en el que ahora estoy deseando estar. Pasar tiempo sentada "a la puerta" hablando con mi abuela y con mi familia es algo que antes no valoraba, y que ahora me doy cuenta de que me hace feliz.

Quizá por todo esto me ha emocionado leer "Todas las flores que olvidamos", de Clara Sanz. Una novela que ha sido la que me ha animado a escribir esta columna y que ha llegado hasta mis manos gracias a una amiga que, más que amiga, es hermana. Quien no tiene pueblo puede que no lo entienda, pero qué afortunados somos los que lo tenemos.

