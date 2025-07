España no es una democracia

Son muchos los indicadores básicos para medir la buena salud de la democracia que fallan estrepitosamente en España. La democracia tiene un mecanismo indiscutible: la regla de las mayorías. Cuando la mayoría se impone queda una minoría que, dentro de los canales de participación política, se convierte en oposición. Establecer la regla de la mayoría es primordial. La máxima nos dice que la voluntad de los que son más debe prevalecer sobre los que son menos. Y no es una cuestión de simple aritmética electoral.

En España son las minorías, léase Junts, PNV y ERC, las que tienen el poder de decisión rompiendo las reglas del juego., Bien es verdad que eso ocurre por la debilidad absoluta de un Gobierno empeñado en permanecer. Pero hay más indicios para pensar que la esencia democrática no existe en la España actual. Digo lo que digo sin meterme en camisas de once varas. Es una opinión personal sujeta a la discrepancia.

Los vientos que soplan en la política española son huracanados y hacen presagiar lo peor. Hablo también de la corrupción. Porque un indicio del buen funcionamiento de una democracia es que no admita casos de corrupción. Tras los últimos acontecimientos cabe decir que, por desgracia, este criterio no resulta aplicable al actual sistema político español. Cierto que la corrupción no es nueva. Todos o casi todos los partidos políticos que han gobernado España, en mayor o menor medida, se han visto envueltos en turbios asuntos de malversación de caudales públicos, sobornos, tráfico de influencias, fraude, nepotismo, prevaricación y evasión fiscal.

Tanto peso tiene la flagrante corrupción que recorre a galope tendido las distintas administraciones, empezando por el Gobierno de España, como el hecho de que las minorías, tengan capacidad de decisión, ejerzan el poder y no precisamente buscando el interés general sino el propio interés. No seré yo quien diga que las minorías no tienen derecho a participar y a influir, pero la toma de decisiones debe ser a través de la regla de la mayoría. Esa regla no se cumple, lo que invita a pensar que España no es una democracia plena.

