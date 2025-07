El AVE en Zamora: estabilidad económica y social

La supresión de paradas en la estación de Otero de Sanabria redunda en negativo en la provincia zamorana, afectando al tejido económico y social. La calidad de la alta velocidad no puede valorarse solo por los minutos ahorrados, sino por el impacto territorial. De nada sirve llegar a Galicia más rápido si por el camino se dejan tiradas comarcas enteras, es decir, que lo que se gana en velocidad se pierde en cohesión territorial.

Qué duda cabe que esta noticia afecta a la estabilidad económica de los ciudadanos zamoranos, así como de quienes prestan su trabajo en la provincia. Resulta contradictorio que por un lado se estén realizando esfuerzos para asentar población en los medios rurales y, por otro lado, se estén desconectando estos entornos. De igual forma, es contradictorio que se invierta y se apueste por el gasto público en infraestructuras de comunicación y, posteriormente, se tomen medidas de supresión de paradas, eliminación de servicios y privilegios para unas regiones en detrimento de otras. Suprimir la parada de AVE es una medida que choca frontalmente con las múltiples acciones encaminadas a favorecer el Corredor Atlántico y ese paso hacia la mejora de la conectividad y el desarrollo económico. Es decir, que el "efecto frontera", al cual se están destinando numerosos recursos para paliar, volvería a acrecentarse, marginando estrategias de comercialización y recursos turísticos y empresariales.

Si analizamos la decisión desde el punto de vista económico, no se puede amparar la medida en una posible "eficiencia", cuando lo que realmente se está generando es una desigualdad social. Por ello, este tipo de decisiones deben tomarse desde el consenso político y de los agentes sociales principalmente implicados, dejando al margen cualquier motivación política o partidista y pensando en el futuro de las generaciones, los trabajadores y los negocios que generan riqueza en el territorio.

Es importante poner en valor una serie de datos que demuestran que la economía zamorana es resistente, pesa a la incertidumbre que atraviesa. En lo que respecta al mercado de trabajo, se ha reducido casi un 20% el número de parados durante el primer trimestre de 2025 y cuenta actualmente con más de 10.400 empresas activas, lo que supone un ligero incremento respecto del año anterior. Por ello, es importante que el parque empresarial se muestre sólido y arraigado al territorio, por lo que la pérdida de comunicaciones ferroviarias acrecienta la incertidumbre socioeconómica. Además, el mercado inmobiliario se encuentra por encima de la media regional, lo que demuestra que la provincia de Zamora es fuerte a los vaivenes sociopolíticos y quiere abanderar la senda del crecimiento regional.

Zamora no puede permitirse renunciar al modelo de equilibrio territorial que necesita España, por lo que se requiere una respuesta institucional a la altura, que no genere preocupación y ofrezca una solución que no suponga pérdida de derechos de los ciudadanos. Si realmente se quiere apostar por la España del medio rural y las provincias, los gestores políticos tienen una oportunidad para demostrarlo y mantener las paradas del AVE en Zamora es una de ellas.

