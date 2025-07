Del "hambre" y el lenguaje

Siendo niño me gustaba oír hablar a los mayores. En el salón de mi casa, en la fuente de la plaza, en la fragua, a la puerta de la cantina. Cualquier lugar era bueno, no entendía nada de lo que decían, pero aquella onda expansiva que llegaba a mis orejas cargada de sonidos resultaba placentera. Desde entonces me gustan las palabras. Me divierte combinarlas, transitar por ellas, perseguirlas, exprimirlas, disfrazarlas, explorar su ambigüedad. Es un juego que atrapa a poco te descuides.

Sucede que más allá de su valor como medio de comunicación la palabra tiene un no sé qué mágico que te cautiva. De hecho puede convertir en verdadero lo que nunca fue o transformar en memorables hechos anodinos. Es capaz, incluso, de transformar esa realidad incuestionable que percibimos a través de los sentidos.

Una ciudad, por poner un ejemplo, no son sólo las calles que pateamos o sus foros y jardines. Es, también, la voz de quienes a lo largo del tiempo la fueron puliendo con la palabra hasta el punto de perpetuarla en la memoria colectiva. Es como si copistas y trovadores anónimos le hubiesen ido dando forma, generación tras generación, y desafiando la exactitud de los cronistas acabara modelando otra ciudad paralela a aquella en la que vivieron.

Lo diré otra vez: me gustan las palabras, su poder de seducción. Me cautivan, ya digo. Sin embargo, habrá que ir con cuidado porque el lenguaje no es tan inocente como a primera vista pudiera parecer. Es más, a veces puede convertir una realidad detestable en un relato que apenas merece unos minutos de atención, y eso por más terrible y sórdida que sea.

Digamos, por hablar de alguna, la realidad del "hambre". Me refiero a esa plaga que hace morir a veinticinco mil personas cada día. Unas cincuenta en el tiempo que usted, estimado lector, ha tardado en leer el artículo. Ocho o diez si sólo empleó medio minuto.

Lo digo como quien constata un hecho, no porque haya relación entre su lectura y tal atrocidad. Al fin y al cabo, si usted hubiera optado por no leer esta columna esas personas habrían corrido igual suerte. El horror sería exactamente el mismo, la diferencia es que probablemente usted no se habría enterado.

"Hambre" es una palabra brusca, bronca. Fonéticamente hablando, tan deplorable como quebradura, timbre o quebranto. La combinación "br" es un cóctel silábico que la hace rechinar pero esto, más allá de la armonía propia del lenguaje, no deja de ser mera anécdota. Lo importante es el significado.

¡Sí!, porque la realidad que denuncia la vuelve ta terriblemente pesada que quizás sea la palabra más escandalosa del diccionario, y eso por más que a algunos les resulte muy fácil deshacerse de su carga semántica. El truco es sustituirla por comodines verbales tales como desnutrición, subalimentación, malnutrición o inseguridad alimentaria, por citar algunos Así, sin emociones, no siendo que alguien se moleste. Eufemismos tristes, términos técnicos que, sin embargo, no consiguen disimular la crueldad de una situación. ... ¡Artimañas del lenguaje!

Sucede que en tiempos de confusión la realidad suele ser disfrazada con voces hipócritas que la describen de forma impersonal para eludir responsabilidades, sin embargo, quienes así obran olvidan que el envilecimiento no es cosa de la lengua. ¡Nunca estuvo la ignominia en los vocablos! ¡Jamás! Las injusticias y atropellos siempre tienen responsables.

El "hambre" es una de las armas más poderosas que existen. Por más que digan, esta forma extrema de ejercer el poder no es otra cosa que la consecuencia de políticas interesadas que hoy día están sufriendo cientos de millones de personas. O, dicho con otras palabras, el pillaje de unos cuantos cabrones con la complicidad, por qué no decirlo, de quienes les legitiman con su indiferencia.

