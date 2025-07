Hasta la legislación educativa impone fomentar el espíritu crítico, la capacidad para cuestionar lo que nos presenta nuestro entorno para tener un criterio personal con el que adoptar decisiones. Pero no está de moda, porque tener criterio, ya lo señaló el filósofo decimonónico Jaime Balmes en un ensayo con ese título, supone atención y conocer la verdad de las cosas con todas sus aristas. Vamos, esfuerzo, y, además, añado yo, requiere estar dispuesto a afrontar el rechazo y superar la visión simplona de la realidad en torno a opuestos irreconciliables y sin matices; en definitiva, renunciar a concebir el mundo de manera maniquea, donde todo es bueno o malo, negro o blanco, amigo o enemigo, ignorando que es en los matices donde reside el espíritu crítico. Y este es el que le falta a la política actual y, probablemente, a todos.

La extensión del servilismo, el clientelismo, la adoración al César de turno, la fidelidad frente a la lealtad; vamos, la implantación del borreguismo, ha hecho que el espíritu crítico se vea como una agresión, porque solo cabe estar conmigo o estar contra mí y punto. ¿Se puede ser del PSOE sin ser de Sánchez? ¿Se puede ser del PP sin estar de acuerdo con Ayuso? ¿Se puede estar en contra de la corrupción de un partido sin abrazar a otro? ¿Se pueden tener ocho apellidos vascos, catalanes, o gallegos y sentirse español? ¿Se puede no tener ninguno de esos apellidos y entender, y hasta apoyar, a vascos, catalanes y gallegos que se sienten nación? ¿Se puede estar en desacuerdo con el líder y no apuntarse a otro partido? En definitiva, ¿se puede discrepar sin huir?

No solo se puede, se debe, si se tiene criterio y no se quiere engrosar la lista de la masa, esas gentes que, en palabras de Ortega, no se valoran y, además, no se angustian por ello, lo que conduce, añado yo, a la despreocupación y a la desafección política, como si con eso se pudiese estar a salvo, ignorando que es desde la política desde la que se regula nuestro vivir cotidiano y de ahí que no debamos desentendernos como el avestruz que cree que ocultando la cabeza se salva.

Todas las organizaciones, sean políticas o empresariales, como todas las relaciones interpersonales, en las que se castra el espíritu crítico, en las que la crítica se siente como desafección y hasta traición, se equivocan y mucho, porque son las visiones diferentes las que realmente hacen fuerte a la organización o a las relaciones, ya que es la escucha de esas discrepancias la que consolida el seguir caminando juntos, porque se quiere seguir juntos, y no abandonar, o irse con el mejor postor, máxime si no nos garantiza la libertad de seguir teniendo criterio.

Y todos aquellos que renuncian a su espíritu crítico, cualesquiera que sean las razones, están renunciando a su ser más íntimo, a su capacidad y derecho a discrepar sin abandonar, a su libertad de expresares incluso a contracorriente de la mayoría y, con ello, están convirtiéndose de manera voluntaria en borregos, gregarios de la voluntad de otros. Eso sí, a los borregos de cuatro patas les disculpa el carecer de raciocinio, por lo que no se les puede tildar de ignorantes.

Suscríbete para seguir leyendo