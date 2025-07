De caretos, jetas y apariencias

Según decía Cicerón "la cara es el espejo del alma" porque refleja aquello que está oculto. Otros limitan esa percepción a la mirada, ya que transmite nítidamente las emociones.

Así, en el cine, si se hubiera querido encontrar hace años a un actor para interpretar a alguno de los "malos" de las películas, bastaría con haber elegido, sin duda alguna, la jeta de Edward G. Robinson, o de James Cagney, porque sus caretos no ofrecían ninguna duda; nacieron para eso y así desarrollaron, salvo casos aislados, su carrera cinematográfica. En el momento actual, otros actores bastante más agraciados en su aspecto físico, como pueden ser Al Pacino o Robert de Niro, podrían ser elegidos para representar los mismos personajes, si bien es cierto que al espectador le costaría más trabajo identificarlos. Humphrey Bogart lo mismo servía para un roto que para un descosido, o sea, que cuando se le veía aparecer en la pantalla no se sabía a ciencia cierta a qué carta quedarse, porque una vez era el "bueno" y otra el "malo", según la conveniencia del productor de turno. Lo mismo podía ser un osado detective que un delincuente perseguido por la justicia, y es que las apariencias engañan.

De tener razón Cicerón, cabría preguntarse en que grupo habría que encajar al trío formado por Koldo, Ábalos y Cerdán, que, para desgracia de este país, se encuentran ahora en candelero, contribuyendo a la desafección que impera entre los ciudadanos y la clase política. Desde luego no en el grupo de los guapos, como Al Pacino y Robert de Niro. Tampoco se estaría seguro donde ubicar al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, al expresidente de Baleares Jaume Matas, ni al tesorero Bárcenas, otro trío poco presentable de los muchos que en el panorama español han sido. Pero ese no es mi trabajo, ni tampoco el de la mayor parte de los ciudadanos españoles, el de hacer un casting a estas alturas de la película. No obstante, lo que sí parece más o menos claro es que, por su apariencia, todos tienen pinta de encajar en el bando de los "malos". Y que de sus abusos han resultado esquilmados los españoles.

Cierto es que en el mundo de la política suceden cosas de manera semejante a las del cine. Así, el que al principio parece ser el "bueno", al final resulta que es el "malo". Lo triste es que este paralelismo que estoy trazando entre el cine y la política no tiene demasiado recorrido, porque lo del cine no pasa de ser una ficción, un mero entretenimiento, y lo de la política, de una u otra manera, llega a condicionar de manera importante nuestras vidas.

Según una de las muchas estadísticas publicadas en España, serían más de 1.700 los casos de corrupción política perpetrados hasta el año 2017, más de 500 imputados y 20 condenados a penas de prisión. Andalucía y Valencia encabezarían este ranking. Datos que de ser ciertos pueden poner nervioso al más pintado.

El que más y el que menos, a pesar de las exageradas informaciones que recibe, intenta hacerse una idea, equivocada o no, de quien es el "malo", el "menos malo" y el "más malo" ¿Pero, cómo vamos a ser capaces de hacer un diagnóstico ante tan elevado número de casos?

En el cine, al final de la película, suele oírse entre parte del público exclamaciones como "ya lo decía yo", "se veía venir", "tenía toda la pinta de que fulanito era el malo". Y es que cuando acaba la proyección el nudo ya ha sido desecho, cosa que no ocurre en la cosa de la política, donde los casos se prolongan en el tiempo, de manera que casi nunca son aclarados o cuando se resuelven ya no nos acordamos de que iba la cosa. Y es que es muy complicado adivinar quien es el culpable antes de que aparezca el letrero de "Fin", "The end" o "Fine" y a que las letras de crédito empiecen a pasar a toda pastilla diciéndonos todos los que han participado en la película.

En la política no hay planteamiento, nudo y desenlace. A las opiniones de los politólogos, hay que sumar las fakes news de los medios afines a los partidos y los mensajes subliminales de los propios partidos políticos, además de la lentísima actuación de la justicia, que hacen que los delitos se vayan difuminando en el tiempo.

Mientras tanto hay quien dice que cada uno de los españoles toca a más de dos mil euros en esa indeseada contribución a la causa de las corrupciones y de los corruptores, o sea, que más de cien mil millones de euros han debido volar en post de quienes han aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid para llevarse crudos ingentes cantidades de euros.

Para que el panorama no sea tan desolador indicar que en una de las clasificaciones que andan por ahí, en la que figuran 180 países, España ocupa un lugar en el primer tercio de los países menos corruptos.

