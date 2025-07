Se acabó la fiesta

Para gustos se hicieron los colores, pero nadie puede negar que las Ferias y Fiestas de San Pedro 2025, han sido un total y rotundo éxito. Ni en Semana Santa he visto tanta gente por la calle. Gentes con ganas de divertirse, de disfrutar, de pasarlo pipa, de participar, de cantar, de bailar, de asistir a todos los eventos. Todos han registrado un lleno absoluto. El flamenco ha brillado como hacía tiempo no brillaba, además de congregar más público que nunca. En los toros faltaron Morante y Alberto Durán y eso se notó. Que dejen de una puñetera vez de poner trabas a la presencia de Durán en el coso taurino de Zamora y le dejan hacer y demostrar la madera de buen torero de la que está hecho. La Feria del Ajo, la de la Alfarería, han registrado un lleno absoluto, los tenderetes, las casetas, las charangas, los desfiles, las peñas. Todo ha gustado a todos, a los de dentro y a los de fuera.

Con respecto a los de dentro debo decir que hay quienes se han quejado del gentío, pero es que también se quejan cuando Zamora se vacía. Se han quejado del ruido, pero es que también se quejan del silencio. Los quejicosos se quejan por todo. Sin embargo las fiestas han alcanzado este año la calificación de sobresaliente. No sé si es obra por gracia de David Gago o la participación de todos los zamoranos tiene mucho que ver. Solo cabe pedir que no decaiga, que se mantenga el listón en lo más alto, que se vayan incorporando nuevas experiencias, que le den a los sabores de Zamora el lugar que les corresponde, porque no solo de hamburguesas vive el hombre y que sigan echando mano de la imaginación para ir más allá el próximo año.

Si es verdad que se le puede hacer un hueco a la música para entraditos en años. La clásica la salva Luis Santana, pero se echa en falta a un buen crooner y un poquito de romanticismo en medio de la parafernalia musical que se monta, amén de bailes de salón y "agarrados". Y puesta a pedir, "¡Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras, y hoy sembrada de bombillas...!" Pues eso, unas bombillicas, aquí y acullá, que siempre son de agradecer.

