Nada que ver con la famosa Lista de Oskar Schindler, el empresario alemán que salvó la vida de unos mil doscientos judíos durante el Holocausto. A los que aparecen en la lista de la Agencia Tributaria no hay Schindler que los salve. Tardarán en pagar, pero acabaran pagando todos, incluida Isabel Pantoja que viene a ser como una fija continua. Un millón de euros la atan a la lista de la Agencia Tributaria. Otro que forma parte de los 5.997 deudores es Bertín Osborne, con un debito de 865.000 euros.

Lo de Bertín es calderilla comparado con la deuda de un señor llamado Ramón Olivares, empresario inmobiliario que debe al organismo público la friolera de 36,8 millones, lo que le coloca en los primeros puestos de este famoso listado en los últimos años. El importe global de deudas recogido en el nuevo listado alcanza los 16.138 millones de euros, un 5,9% más con respecto al pasado año.

A la Agencia Tributaria no se le escapa uno. Intentar engañarla es absurdo. Además, se puede negociar. Con un prestamista, nunca. Con el organismo público se puede llegar a acuerdos puntuales, indudablemente, pagando, pero con cierta flexibilidad. De la multa no hay quien salve al moroso. En Zamora hay casos a porrillo. Gente que por no pagar a tiempo ha abonado más en multas que lo que en realidad debía a este organismo que es parte importante de nuestra vida laboral y aún después de ella.

Una vez jubilados no se debería seguir tributando, pero dígaselo usted a la Hacienda pública o al ministro o ministra correspondiente. ¡Con la de gastos, pasados, presentes y futuros, que tienen como para andar con perdonillas! Siempre habrá un Ábalos "recaudando" dinero y prebendas públicas.

Otro que ha entrado de lleno en la Lista, después de haber permanecido tres años sabáticos fuera de ella, es Luis Miguel Rodríguez, el dueño de Desgüaces la Torre. A lo mejor no le suena, pero si le digo que se le conoce como "El Chatarrero" y por sus flirts con Carmen Martínez Bordiú y Ágatha Ruiz de la Prada, seguro que lo ubica de inmediato en el panorama del cotilleo. Por cierto, la actriz Paz Vega y el ex banquero Mario Conde, parecen abonados a permanecer de por vida en "La Lista". n

