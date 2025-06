El calor me mata. No lo soporto más. Me irrita, me produce sensaciones corporales inquietantes e incluso me da miedo por lo que pueda pasar. En las noticias he escuchado que han fallecido no sé cuántas personas por las olas de calor e inmediatamente pienso en mí. En fin, que en muchas ocasiones me comporto como un hipocondriaco y, en otras, como ahora, pienso que todas las cautelas y precauciones son pocas. Pero también me matan otros hechos, sucesos y acontecimientos de la vida cotidiana que estamos viviendo en estos momentos y que hemos tenido que soportar en el pasado. Ya saben a qué asuntos me refiero: corrupción, guerras, algaradas dialécticas en la sede de la soberanía popular (léase Congreso de los Diputados y Senado) y en las redes sociales, que se han convertido en la nueva plataforma para compartir esto y lo otro, entretenerse y pasárselo pipa o incluso para repartir la bilis y la mala hostia que algunas personas llevan dentro. Estos comportamientos me matan tanto o más que la ola de calor que se ha colado estos días y que vamos a sufrir durante los próximos siete días o más, según dicen los expertos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El panorama no es halagador pero tampoco es cierto que estemos ante el peor de los escenarios que hemos sufrido durante las últimas décadas. Si echamos la vista atrás, ahí están los casos de corrupción que salpicaron al Partido Socialista Obrero Español y al Partido Popular, amén de a otras organizaciones políticas de ámbito más regional o de tinte nacionalista. ¿Lo recuerdan? Los que pintan canas tienen que saber de qué hablo. Y el resto, algo habrán escuchado en el colegio, en los documentales de La 2, en una comida familiar o tomando un refresco con un amiguete. Por cierto, antes de seguir con mi perorata, ustedes merecen una explicación: he escrito con todas las letras los nombres del PSOE y del PP de manera intencionada porque el otro día tropecé con dos chavales de 15 años y desconocían su significado. ¡Caray!, exclamé para mis adentros. Yo, a esa edad, dominaba las siglas de todos los partidos políticos, tanto o más que los nombres de la inmensa mayoría de futbolistas o de personajes célebres de la televisión. Pues eso, estas cosas también me matan y me sorprenden que ocurran en la adolescencia. Dicho queda para reflexionar sobre la que se avecina.

Y también me matan las caras avinagradas que proliferan en supermercados, gasolineras, parques, centros de enseñanza, rutas o viajes para mayores que organiza el Imserso y en tantos escenarios donde transcurre la vida cotidiana. Créanme, por favor: ¡no soporto los rostros agrios y, muchísimo menos, que te muestres educado, agradable y simpático con alguien y que lo único que recibas sean gestos ásperos y bruscos, aliñados con mala leche. Les recomiendo que observen con atención estas composturas y luego me cuentan. Pero, sobre todo, piensen si ustedes son esas personas que describo con los semblantes irascibles. Si lo son, reconozcan conmigo que estas expresiones son también un modo de comunicación. Y que cuando se utilizan en las relaciones sociales tienen un impacto negativo. Por ejemplo, si alguien quiere construir un futuro en paz y como Dios manda (recuerden que mencionar a Dios en estos asuntos solo es un recurso lingüístico para mejorar la comunicación entre ustedes y yo), no creo que pueda cumplir sus sueños con las herramientas del cabreo, del enfado permanente y, en definitiva, de la mala leche. A mí, ya lo he dicho, estas cosas también me matan. n

