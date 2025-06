No descubro nada nuevo si digo y mantengo que los mayores bebedores del mundo son europeos y centroasiáticos. Obviamente me refiero al alcohol. Aunque ciertos refrescos nocivos para la salud, también cuentan con un importante número de consumidores en Europa y por ende en España. A los españoles nos va la "priva". Y eso no cambia así que pasen los años.

Hasta donde la OMS sabe e informa, los adultos europeos consumen una media de 9,2 litros de alcohol puro al año. Ese dato es más que suficiente para convertirlos en los mayores bebedores del mundo. La OMS se muestra preocupada y pide implementar políticas eficaces para reducir el consumo de bebidas etílicas. Si se dieran una vuelta por Zamora en plenas Ferias y Fiestas de San Pedro, constatarían la importancia de su preocupación.

La costumbre de beber alcohol persiste en Europa sobre todo, pese a los riesgos de salud que implica. Los datos desagregados del estudio que abarcó 53 países revelan que los hombres europeos beben casi cuatro veces más que las mujeres y que los bebedores suman un total de 470 millones.

Ojo al dato, porque las mujeres avanzan en el consumo de alcohol a pasos agigantados. Alcanzarán al hombre si no moderan el consumo. Y parece que no lo moderan. De acuerdo con la publicación, dos terceras partes de los adultos beben, uno de cada diez tiene un trastorno por consumo de alcohol y cerca del 6% vive con dependencia del alcohol. El asunto es preocupante. Y lo es porque la edad del consumo baja considerablemente de año en año.

Sólo doce de los 53 países en cuestión han avanzado en la reducción del consumo en un 10% desde 2010. En los países con mayor población de Europa como Rusia, Turquía y Ucrania se han registrado disminuciones notables en el consumo de bebidas alcohólicas debido a las limitaciones de disponibilidad.

Aunque existen evidencias muy claras del daño que produce el alcohol, muchos países europeos no están implementando las recomendaciones de la OMS para reducir su consumo, entre las que se cuentan: aumentar los impuestos al alcohol, restringir la comercialización y reducir la disponibilidad. Hay que hacer lo que sea menester por la salud que pasa ineludiblemente por moderar el consumo de alcohol, el ejercicio y buenos hábitos alimenticios.

