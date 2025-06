El hombre que amaba a los árboles

Ir al médico no siempre es una película de terror. A veces se convierte en un documental antropológico. Como cuando te encuentras con la tierna escena de esos ancianos que se reencuentran y tienen que ponerse al día sobre quien toma qué, quien se ha operado de qué, quién está muerto y quien en la residencia.

O la pareja que se habla en modo 2.0, Dios y el móvil mediante, tienes que ver esto, cari. Imposible apostar si llevan toda la vida juntos o empiezan a conocerse, mira que meme me acaban de compartir, gordi. Ya lo dice el refrán, donde hay móvil no manda marinero.

Más el autónomo que se rinde al sueño después de mirar apurado el reloj.

Esta vez tocaba ir de médicos con el hombre que amaba los árboles. Aquel que no pudo ser labriego, siguiendo los pasos de sus ancestros, porque Homero y Aristóteles se cruzaron en su camino. Pero ni Tucídides y la historia de la guerra del Peloponeso, ni Salustio y la guerra de Yugurta, ni todas las demás guerras que han sido, son y serán lograron arrancarle el vicio de plantar más árboles, regar más árboles, cavar más árboles.

El sabio que, con un libro en una mano y un azadón en la otra, puso cada día en práctica aquello de mens sana in corpore sano. Enseñando y corrigiendo a los alumnos, para que aprendieran no más datos, ni a declinar, sino a pensar por sí mismos. Siempre leyendo, estudiando, para no dejar de aprender, para saber más todavía.

Arañando horas al sueño luego para poder dedicárselas a su lebensraum, ese espacio vital verde, habitado por árboles, romero, huerto, fauna, aire limpio y humedad, tan lleno de vida. El bueno de Columela nunca pudo imaginar la influencia que su magistral tratado Sobre la Agricultura en Roma iba a tener en el hombre que amaba los árboles.

El maestro que, mientras la cabeciña funcionó como debía, nunca dejó de aprender de los grandes nombres propios de la historia. Y así poder demostrar que el campesino tiene que ser algo más que ese personaje ruin, asocial y avaricioso que refleja la historia de la literatura universal. Esa nefasta figura, profundamente analfabeta que demuestra su ignorancia y su odio cerril a la Naturaleza talando árboles para sembrar más trigo, obtener más pastos.

El zamorano curtido y abnegado que respetaba cualquier creencia e ideología, siempre que viniera respaldada por el dios Virgilio, el del trabajo duro todo lo vence. Nunca fue marxista. Tampoco capaz de reconocer las evidentes similitudes entre su inquebrantable lealtad al judeocristianismo, la Biblia en Proverbios 6:6 advierte contra la ociosidad y la falta de diligencia, "Anda perezoso, fíjate en la hormiga. Fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría", y el mandato de Lenin: El que no trabaja, no come.

El hombre que amaba los árboles y que sabía, porque se lo había leído a Rabindranath Tagore, que uno planta árboles para que los hijos de sus hijos o los hijos de los hijos de alguien se cobijen bajo su sombra, recibe ahora el amor desinteresado de esos árboles que tanto cuidó.

Cuando la lucidez y la artrosis se lo permiten, se deja abrazar por la frondosidad, el verdor y la vida que rezuma ese mini pulmón verde planetario que él solito ha propiciado. Regando en años de sequía. Cavando, abonando, ideando y llevando a cabo nuevos injertos. Replantando una y otra vez.

Inasequible al desaliento. Nunca se rindió al desánimo, ni se dejó derrotar por los archienemigos de los árboles. Después de los dos grandes incendios provocados por la negligencia y necedad humanas que calcinaron sus amadas encinas, enjugó las lágrimas y puso otras nuevas. Ahora, frondosos ramajes y troncos poderosos acompañan en su incierto porvenir a encinas jovenzuelas, casi niñas, con toda la vida por delante. Con la venia del caos climático.

El hombre que amaba los árboles y los libros desconoce que es la pawlonia. Ese árbol asiático de rápido crecimiento, publicitado como un aire acondicionado verde para una sociedad abotargada que renuncia voluntariamente a tener tiempo para disfrutar observando como el árbol crece y toma forma. Quién quiere esperar décadas para sentarse a la sombra de un olivo, reza el anuncio del maldito árbol invasor.

¿Quién? Pues el hombre que amaba los árboles. Ese hombre callado de manos enormes, moldeadas durante años de tanto sujetar el rastrillo y la hoz. Las manos son el espejo del alma, el mejor emblema de la sufrida y abnegada clase trabajadora. Manos resecas, agrietadas, inflamadas, con uñas sucias de grasa, que huelen a betadine, ajo o lejía, porque quien amasa pan se mancha de harina, que dice el refrán, llenas de esparadrapo, vendadas, con muñequera... Lo que sea con tal de seguir trabajando.

Las manos de mi padre hablan el idioma de la tierra. No son las manos de un catedrático en latín y griego corriente. Son las manos del buen campesino. Las manos del hombre romano que, a la menor oportunidad, se escapaba de la Urbs para regresar al campo. Las manos del funcionario soviético que buscaba refugio y paz mental en la dacha, junto a la tierra helada o por sembrar, los árboles, los animales, la gloriosa Naturaleza en todo su esplendor.

El forraje va y viene, lo sabe bien el agricultor, y el ganadero. Hay años de buena cosecha y años menos buenos. La paja va y viene, igual que el cereal. Dios me lo da, Dios me lo quita, así le hablaba Abraham a Sara. Sólo los árboles permanecen.

Hay padres que transmiten a los hijos el ansia de poder, prestigio y dinero. Y hay padres que legan a sus vástagos el inquebrantable amor por los árboles. El amor a los árboles es el amor por la vida. Por eso el hombre que amaba a los árboles tiene su jardinero fiel. Amor. A cualquier precio.

Consejo veraniego: Los clásicos y el genio de Tagore son de lectura obligada todo el tiempo. "Los hombres que no amaban a las mujeres" y "El Jardinero Fiel" son dos excelentes recomendaciones para un recién comenzado verano de lecturas a la sombra de ese árbol que plantó alguien que los amaba.

