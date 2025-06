Añoranzas de otros San Pedros

Próxima ya la feria taurina de San Pedro quiero recordar otros momentos muy especiales vividos por mí de otras ferias taurinas de Zamora. Recordar es volver a vivir. En primer lugar quiero mencionar a mi padre que me inculco esta afición que aún conservo. Con él y de su mano iba a los apartados y enchiqueramiento de los toros en la plaza de toros de Zamora, donde destacaba la labor de un personaje de aquellos años: Antonio Labajo que su labor recuerdo con mucho cariño. Después, ya de mayor, he visto los apartados de la plaza de toros de las ventas en Madrid. Pero yo me quedo con los apartados del Señor Labajo.

Ahora quiero citar a dos aficionados que ya no están con nosotros y que tuve una buena relación. Daniel Pérez Harina y Ramón Sesma. Daniel Pérez vinculado a la plaza de toros de Zamora y a aquella entrañable Radio Zamora. En su casa de la calle de Balborraz pasé más de una tarde escuchándole historias humanas y taurinas. El tiempo se detenía para mí en las paredes de su casa.

Ramón Sesma, personaje taurino, donde los haya. Vinculado también a la plaza de toros de Zamora y cronista de los festejos taurinos de la provincia de Zamora. Tomando un café o paseando era un placer escucharle. Gracia a él pude estar en los momentos previos al paseíllo de los toreros en un festejo taurino de San Pedro. Ahora desde el cielo estos aficionados juntos a otros que están en mi corazón siguen desde una barrera celestial los festejos de Zamora y yo con una oración los tengo presentes.

Para terminar quiero terminar con la frase que Ramón Sesma terminaba sus escritos para todos que se van a poner estos días de feria delante de un toro: Que Dios reparta suerte.

Alfonso Pablos Flórez

