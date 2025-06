¿Sigue siendo la cara el espejo del alma?

Pedro Sánchez. / EFE

Cuando Rajoy mintió, y nos quiso hacer creer que todo lo de la caja B y la financiación ilegal del PP era cosa de su tesorero, ni los más incautos se lo tragaron porque solo ver la cara que se le ponía a don Mariano cuando se le preguntaba por el famoso mensaje que envió a su amigo Luis: "Luis, se fuerte", era prueba evidente de que lo que nos contaba no se ajustaba a la realidad; por eso, y porque "la cara suele ser el espejo del alma", al registrador de la propiedad, entonces en excedencia, le salía aquel tic tan característico suyo que siempre lo delataba cuando decía lo que no debía decir: ojo izquierdo medio guiñao y ceja derecha levantada…

Aquel tic tan delatador que ponía y sigue poniendo en evidencia al bueno de don Mariano, siempre que tiene que interpretar un papel que no le va, es un síntoma inequívoco de la incomodidad que siente cuando quiere hacerse pasar por el que no es, o se ve obligado a decir algo que nada tiene que ver con lo que se le pregunta. Para muestra, sirva comentar lo que hace unos días, mientras se encontraba haciendo una etapa del Camino de Santiago, le contestó a un reportero que le preguntaba sobre los convulsos sucesos que están afectando a Pedro Sánchez; el siempre irónico Rajoy, le dijo: "Al apóstol Santiago no le voy a hablar de esos asuntos por los que usted se interesa, porque no se lo merece". (Genio y figura hasta la sepultura).

Al señor Sánchez, aunque es mejor actor que el señor Rajoy, y tal vez por eso no se le cierran los ojos ni se le levantan las cejas de manera involuntaria cuando está mintiendo, se le nota que está diciendo lo que ni el mismo se cree cuando, de tanto contener la ira que lleva dentro, aprieta los dientes con tal fuerza, para que no se le escape nada que no quiera confesar, que se le marcan las mandíbulas de manera tan exagerada que, por mucho que intente «hacernos comulgar con ruedas de molino», no lo consigue porque su más que conocido rictus facial, de sonrisa forzada y gesto fingido, lo delata sin que nada lo pueda remediar. Últimamente, al «Pinocho de La Moncloa» ya no le creen ni sus más fervientes defensores, que solo asienten porque no les queda más remedio y porque les va la vida en ello. Tanto los que aun repiten las consignas que cada día elabora Moncloa, como los que esperan impacientes su caída, saben que su bruxismo es delatador y que se da en él, como signo inequívoco de que está incómodo, ansioso, o malhumorado, cuando es consciente de que «se le ha pillao con el carrito de los helaos»… Don Pedro, don Pedro, díganos alguna vez la verdad, no vaya a ser que por mentir tanto le siga creciendo la nariz y un día Koldo se la tenga que amputar de un certero hachazo, de aizcolari…

Oír decir al rey del bulo que no sabía nada acerca de lo que hacían sus «compas del Peugeot», Ábalos, Cerdán y Koldo, es de juzgado de guardia, por no decir de película de risa. Salvando las distancias, es como si D’Artagnan nos dijera que no se enteraba de lo que hacían Athos, Porthos y Aramis en sus correrías, y pensara que le teníamos que creer.

Señor Sánchez, asuma de una vez por todas su más que enfangada realidad y váyase a donde los españoles no le podamos ver más. Si así lo hiciere, España se lo agradecería, y, sin duda, mucho más el PSOE, que, con no pocos esfuerzos, puede que algún día se recupere del enorme daño que le ha hecho su descomunal soberbia y su nunca bien ganada autoridad.

Se lo pide uno que está tan harto de usted como lo están los millones de españoles que cada día se despiertan, nos despertamos esperando oír en algún matinal la noticia más deseada, cual es: «Pedro Sánchez, su mujer, su hermano y el Fiscal General del Estado, desaparecidos».

No deseo que le ocurra nada malo, pero sí que deje de ser noticia y pase a formar parte del pasado. De un pasado que a España le va a costar superar, pero que no dudo superará en cuanto usted desaparezca porque, a poco que se esfuercen quienes le sucedan, puede que las máximas instituciones del Estado se puedan recuperar.

¡País!