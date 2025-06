Un programa ideal para perder unas elecciones

Fiestas de Benavente / J. A. G. / LZA

El abajo firmante va a manifestar cuestiones políticamente incorrectas, pero que se tienen que decir. Los títulos probablemente surrealistas, pueden ser provocativos, pero creo · que son adecuados .

Las Fiestas del Toro Enmaromado de Benavente, en mi opinión, son absolutamente exageradas. No es cuestión de ser taurino o antitaurino, es cuestión de medida.

En tiempos de mi abuelo se corría el toro en la tarde de la víspera del Corpus y punto y final.

Estas fiestas desbocadas de toros, toritos, vaquillas y músicas variadas, algunos no terminamos de entenderlas.

Debería de haber un importante recorte de gastos en fiestas. Algunos dirán que soy un aburrido aguafiestas. Quizás tengan razón.

El destino de los recortes en fiestas se debería invertir en educación, cultura, creación de museo municipal,sanidad y servicios sociales.

Si fiestas es sinónimo de basuras y vomitonas por las calles, mal vamos.

Si fiestas es sinónimo de olor a orina humana en muchos rincones de la localidad, solo animan a la huida de muchos vecinos.

Que las charangas benaventanas recorran las calles de la localidad durante el día, no es ningún problema.

Que las charangas hagan lo mismo durante la noche y no dejen dormir a los vecinos, es otra de las razones para huir de estas fiestas.

¿Se conoce el número de vecinos de Benavente que huyen de las Fiestas del Toro, toda la semana o parte de ella? Me temo que más de los que imaginamos.

Algunos estamos con la austeridad y contra el despilfarro de todo tipo.

Cambiando de tema, ¿tienen sentido las obras que se están (o no) haciendo en La Mota? ¿Había necesidad de levantar los paseos y luego dejarlos no se como? No lo entiendo.

¿No es posible asfaltar, hormigonar, poner piedras, terrazos o adoquines en una calle y que esa obra valga para 30-40 años? Al poco tiempo, en muchos casos, se vuelve a abrir la calle: nuevos escombros, nuevo impacto ambiental, nuevo gasto.

Hablando de hormigones, ¿no es posible que se tape el hormigón que lleva decenios en el soportal de una cafetería en la Plaza Mayor, con piedra plana o terrazo adecuado?

Ya lo sé, tengo 71 años y ya he vivido. Es muy fácil pedir austeridad a esta edad.

Cuando el nivel de vida europeo y de EE.UU trasladado a todo el planeta supondría la necesidad de varios planetas para soportarlo, la austeridad y el decrecimiento económico se imponen por las buenas o más adelante por las malas, cuando las condiciones para una vida digna (alimentación suficiente, habitabilidad de amplios territorios,educación, sanidad, etc.) no sean posibles en muchos países. Tenemos solo un planeta.

La opción de sálvese quien pueda es nada solidaria y más tarde o más temprano el problema nos afectará a todos.

Perdonen que haya empezado por las Fiestas del Toro Enmaromado en Benavente y termfne con los límites del crecimiento.

Entiendo que la filosofía de recortar fiestas municipales y la austeridad en todas las actividades de la vida, son dos caras de la misma moneda.L

Lo triste es que parece que no existen partidos políticos (a excepción de los ecologistas) que estén dispuestos a llevar a cabo estas recetas con pocas probabilidades de éxito electoral.

Yo no pido que nos convirtamos todos en monjes ermitaños, pero que bajemos el pistón y se aprovechen todos los recursos, todos los servicios, antes de despilfarrar un litro de agua o un kilo de comida, considerando -por supuesto- la creación y el mantenimiento del empleo.