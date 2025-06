Dos personas usan teléfonos móviles. / UPF

La tecnología ha traído muchos avances que, a veces, son agotadores. Es el caso de los grupos de WhatsApp. Son muy útiles en algunos momentos, pero hay ocasiones en los que se vuelven demasiado exigentes.

Mirar el móvil y tener decenas de mensajes de un grupo conlleva un tiempo de lectura que puede quedar resumido a menos de un segundo. Abres el grupo para que se marquen los mensajes como leídos, pero no lees nada. Así que igual te estás perdiendo un plan o una información importante, pero llega un momento en el que hay tantos comentarios en algunos grupos que su objetivo se desdibuja.

La tecnología no nos lo ha robado todo, pero sí nos ha quitado gran parte de ese tiempo que antes se invertía en conversaciones cara a cara o telefónicas. Ahora, muchas charlas se reducen a un emoticono. Antes necesitabas quedar y salir de casa para poder hablar con tus amigos y ponerte al día, ahora mandas un audio o un mensaje rápido. Antes había más tiempo de calidad y conversaciones interesantes, ahora se envía cualquier estupidez sin ningún tipo de filtro. Lo que antes eran risas en grupo por un comentario o un chiste, ahora son carcajadas solitarias en tu casa mirando una pantalla.

Es verdad que los grupos de WhatsApp tienen ventajas, pero estamos entrando en el bucle de tener grupos de absolutamente todo: de amigos, de trabajo, de vecinos, del colegio, de la familia… Y no uno de cada, si no varios. Por ello, es el momento de mantenernos alerta y de empezar a tener cuidado para no dejar que esos grupos sustituyan las conversaciones, las quedadas y, en resumen, la vida.