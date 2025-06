Koldo García sale del Tribunal Supremo / José Luis Roca

Sí, además de todo lo que sabemos que son Cerdán, Koldo, Ábalos y compañía, resulta que también son unas vedettes. Les gusta la notoriedad. Les va la marcha. Les va jugar al engaño. Ahora somos malos, luego ya no lo somos o no lo somos tanto. Todo ello pasa por no reconocerse en los audios incautados por la UCO a la que tenemos que estar eternamente agradecidos, mal que pese al Gobierno.

Digo lo del complejo de vedettes porque Santos Cerdán quiere que su declaración ante el juez del "caso Koldo", que tendrá lugar el próximo lunes si Dios lo quiere, se retransmita en directo. ¡Toma ya! ¿Qué pretende con eso? En principio, su abogado así se lo ha solicitado al magistrado del Tribunal Supremo que le ha citado el día 30 para declarar como investigado. Cierto es que el abogado asegura que el "número tres" del PSOE "tiene intención de aportar toda la información sobre su situación patrimonial". Pero, repito, ¿por qué quiere que se transmita en directo como si de un partido de Alcaraz o de la Selección Nacional se tratara? ¿Qué pretende?

Para no ser menos que Ábalos y Koldo, Cerdán tampoco se identifica en el tipo que han pintado merced a toda la información facilitada o conseguida hasta la fecha. Esta gente es la pera. Se sienten víctimas de una cacería despiadada. La jauría humana la componen la UCO, los jueces, la prensa que no se calla y lo cuenta todo, sin directrices políticas y la sociedad que los ha condenado a tenor de las pruebas.

A la mayoría no nos interesa seguir la comparecencia de este individuo. Lo que nos interesa, como dicen María Jesús Montero y Bolaños, es que quien la haya hecho, la pague, pero al grito de ¡ya!. Que no se dilaten más los tiempos. A unos les da por no hablar, por salir huyendo o por impedir las preguntas de los periodistas, como por ejemplo Sánchez o Patxi López, y otros quieren luz y taquígrafos, lo nunca visto en el PSOE, en este PSOE que según los históricos y muchos antiguos ex altos cargos, en nada se parece al PSOE de Pablo Iglesias, ruego no confundir.

La historia de corrupción del Trío Calavera, acabará convertida en una serie de TV basada en hechos reales. Algo así parece querer Cerdán.