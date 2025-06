Trabajemos menos y cobremos más

Decía Valle Inclán, en su novela "Tirano Banderas", que para acabar con una revolución había que usar balas de plomo (contra el pueblo) y "balas de plata" (contra sus líderes). Siendo una "bala de plata" la expresión que usaba para definir la compra de un líder revolucionario, porque uno de estos una vez "corrompido" hunde más el proyecto que cualquier otra cosa.

Pero no he venido yo aquí para hablar de la cruz actual del PSOE ¡que menudo calvario el suyo! Aunque tal vez debamos de recordar que si hubiera existido la UCO cuando el "caso Zamora" estarían todavía descubriendo cosas: adjudicaciones amañadas, compra de un diputado provincial del PSOE que votó al PP, piscinas sin sentido, rehabilitaciones que con modificados pasan de 9 a 18 millones, empresa enchufada cuyo nombre aparece en el pliego condiciones, etc. etc. etc.

Pero no he venido yo aquí para decir que "tú más", aunque conviene recordar que el mismísimo Fidel Castro dijo que la revolución cubana corría más peligro por culpa de los corruptos que usaban el partido para medrar que por los propios contrarrevolucionarios.

De hecho, incluso Dios, al configurar el guión de su religión, metió en danza la figura de un corrupto, Judas; un buen hombre que se vendió por 30 monedas.

Y es que el dinero, en el sistema en el que estamos, es la libertad. Dinero= libertad. De manera tal que hasta el más lerdo sabe que a más dinero más libertad.

Pero no he venido yo aquí para hablar de lo anterior, que hay temas más interesantes, como la sublevación de las togas contra los proyectos del Gobierno en el ámbito de la Justicia.

Por un lado parece que el borrador que hay sobre la mesa propone un sistema de acceso a la carrera judicial (pare ser juez o fiscal) más asequible. Y claro, eso, para quienes vivieron un vía crucis con el fin de alcanzar tal meta, es algo que escuece. La otra cosa que no les gusta es que la investigación previa a un juicio la hagan los fiscales (como en EE UU) y no los jueces.

Sin embargo, aquí están muy confundidos porque es bueno que quien no sufra confusión sea el pueblo llano que al oír que un juez declara al acusado "imputado/investigado", puede considerar que se trata ya de la sentencia cuando todavía tiene que ir todo a un juicio (oral) y en él actuar otro juez. Así que mejor que investigue y acuse la fiscalía que para eso está.

Aunque lo peor de la Justicia en España es que está poco dotada, y ello a propósito (adrede) para que no sea justa, como ya contaba un juez al comienzo de la democracia en un discurso perfecto. Una Justicia sin medios (solo hay 3.000 fiscales y 5.000 jueces por no hablar de las otras carencias de personal) es por fuerza lenta, o sea injusta, de manera tal que solo es eficaz como tal para el robagallinas (aquí te cojo aquí te sentencio) pero para los criptogansters o los corruptos de alto estanding o las empresas de la corrupción (según la Ley de Mahoma "tan maricón es el que da como el que toma") las sentencias llegan tan tarde que décadas después la ejecución del castigo pierde su sentido y ejemplaridad.

Pero no he venido yo aquí a hablar tampoco de esto. Yo quería contarles que 30 años después de haber estado en Santa Clara (calle principal de Zamora) como militante de Izquierda Unida, pidiendo 35 horas (de trabajo) semanales por ley, he vuelto a salir, esta vez también como miembro de IU pero dentro de la coalición electoral que está en el gobierno (Sumar), para demandar 37,50 horas semanales cobrando lo mismo.

Siendo lo destacable el que parece que el pueblo ya ha aprendido que "lo bueno es bueno y lo malo es malo".

Y que en democracia si no pides lo que te benéfica estás haciendo el canelo, ya que la democracia se inventó para que puedas pedir cosas buenas para ti.

