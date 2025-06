Good bye tensión, wellcome pensión

Que la vida terrenal pasa por diferentes ciclos, generalmente, y siempre que la salud acompañe y se la "cuide", es algo contrastable desde "la noche de los tiempos". Por ello es conveniente, es necesario, para que sea lo más dilatada posible, entre otros requisitos, que se conozca cuáles son sus respectivas características, sus retos, sus requisitos, para afrontarlos con eficacia, con eficiencia, sin actitudes inadecuadas que pudieran provocar malestar, dolor; pues cada estadio vital tiene sus retos que hay que solventarlos, además, con sabiduría, con inteligencia, desapasionadamente, con conocimiento de causa, con entereza, con realismo, etc.

La preparación mental, estar siempre alerta y consciente, sin obsesión, de todo lo que la existencia pudiera deparar a propios y extraños, es cuando menos inexcusable para encajar el devenir, los avatares del futuro, con señorío, con el menor coste emocional posible.

Un ciclo vital comienza, y que llegará a casi todos, con la jubilación, iubilatio, -ōnis, cuando después, normalmente, de varias décadas de "currele", el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y demás normativa laboral establecen el inicio de unas "vacaciones sin fin", de unas posibilidades de "alegría"; que como todo tiempo hay que saber aprovecharlo útilmente según los gustos, las aficiones, etc., de los "afortunados"; disfrutándolo, como debiera ser cada segundo de la vida.

Las mil y una manifestaciones culturales, como los libros, las conferencias, cursos, las exposiciones, los conciertos, el cine, los "streaming" de las Fundaciones Juan March, Ramón Areces, etc., las bibliotecas con sus secciones de hemeroteca, de videoteca y, por supuesto de libros, etc., contribuyen a que el tiempo sea productivo y satisfactorio; como el ejercicio físico, los viajes, la práctica de aficiones, etc.

Realismo, entereza, evitar falsas añoranzas, que no adecuados y gratos recuerdos, "mirar p´alante", compartir más tiempo con familiares, amigos y "viejos compis", es muy aconsejable, si se me permite, para que el día a día sea pletórico de salud y satisfacción personal.

Enhorabuena a los "jubilatas", especialmente a los que inician esta feliz y estimulante etapa vital, que de seguro será "mu larga y agradecida". Un fortísimo abrazo para todos ustedes, con mi respeto y agradecimiento por todo lo dieron a la sociedad en su "periplo" laboral.

Por cierto, el encabezamiento es una "copiada" de lo "colgado" en una recientísima y exitosa celebración jubilar patrocinada por los hijos de los "homenajeados". Para un felicísimo recuerdo.

Marcelino de Zamora

