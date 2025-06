Las primeras consecuencias de la supresión del AVE a su paso por Sanabria no se han hecho esperar. Venía a todo trapo en titulares en el periódico de todos los zamoranos. Una doctora se ha visto obligada a renunciar a su puesto en Puebla. Es la primera pero no será la única persona afectada que deberá tomar medidas al respecto. A esto nos han conducido directamente, con demasiada prisa, Caín Caballero, eximio alcalde de Vigo, el presidente de Renfe, ADIF y el ministro Óscar Puente, cuya hostilidad hacia Zamora y los zamoranos es palmaria. A sus declaraciones le remito. Por la boca muere el pez.

La cerrazón de Renfe y el empecinamiento por ahorrar tiempo del alcalde de Vigo que, de forma insolidaria, jalea constantemente la medida nos han puesto en el límite. No veo la solución por ningún lado y mire que soy optimista. Cuando no hay voluntad, cuando los intereses son otros, cuando la insolidaridad se manifiesta de forma tan flagrante, cuando la ceguera es tan absoluta, veo muy difícil la solución.

Luego está el hecho de que Renfe, ADIF o las dos, han pedido dinero al Ayuntamiento y a la Junta de Castilla y León, para que ambas financien un servicio público como si los propietarios fueran las dos instituciones. Como tales podrían tener la llave. Puestos así, que hagan otro trazado que no pase por Zamora, a ver qué le parece al primer edil vigués porque, a ver, la vuelta haría más largo en tiempo y dinero el trayecto de la discordia.

Ha sido tan absurdo todo. Que el verano no impida la rebelión de los zamoranos de todas las latitudes con esta medida arbitraria que no hace llegar antes a Madrid y viceversa a los gallegos. Habría que pedirles peaje. Si por estos lares fuéramos más valientes ya se habría armado la marimorena pero, hete aquí, que solemos dormirnos en los laureles. No tardaremos en saber quiénes son los siguientes profesionales que se vean obligados a abandonar, a tirar la toalla y no por cobardía.

No sé cómo a Antidio Fagúndez y con él a todos los socialistas no se les cae la cara de vergüenza ante la situación que se ha planteado. Poca fuerza tienen en Madrid. Aquí en Zamora la fuerza no les dio para mucho, a pesar de los esfuerzos de David Gago.

