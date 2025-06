Bienvenidos turistas del mundo

Los turistas que no quieran en otras ciudades y comunidades autónomas a causa de un absurdo sectarismo ideológico, por favor, que vengan a Zamora, aquí los recibiremos con los brazos abiertos. A los zamoranos nos encanta ver nuestras calles llenas de turistas y si para ello es necesario reconvertir pisos que no se utilizan como vivienda habitual, en viviendas turísticas, hágase. Lo importante es que vengan y se queden. Y si se quedan gastan sus dineros. Y si gastan aquí sus dineros crean riqueza. Me da igual que "inviertan" en alimentación, en hostelería, en cultura o en lo que sea.

No entiendo que en Barcelona se manifiesten constantemente, o casi, contra el turismo masificado. Pero es que el turismo es eso. Aglomeración de masas. Y si tienen que formar una babel que la formen. No creo que sea para tanto como protestan los catalanes que piden: "Pongamos límite al turismo". ¿Cuál es el límite? ¿Quién el limitador? Estas idioteces populistas pueden salir caras, muy caras.

Se ha considerado al turismo como la gallina de los huevos de oro. Si la estrangulan, apaga y vámonos. Y no está España para perder cotas turísticas, viendo el crecimiento que el turismo experimenta en otros países del entorno mediterráneo como Turquía. Los sectarios levantan el índice acusador y señalan al turismo como directamente culpable de la crisis de la vivienda cuando no es así. La crisis de la vivienda pasa porque no se construyen las suficientes viviendas sociales que, por ejemplo, permitan a los jóvenes emanciparse y dejar de dar la tabarra a sus progenitores.

El turismo es el motor de España. No hay que griparlo por si acaso deja de funcionar. Sin el comportamiento del sector turístico, el empleo, el progreso y el desarrollo se irían cual nave al garete. Aparte de que si somos capaces de ofrecer calidad, experiencia, profesionalidad, cultura, trato amable y buena gastronomía, sin pasarnos de la raya en lo tocante a los precios, los propios turistas se convierten en los mejores embajadores de las bondades de España. Parece que los catalanes que se manifiestan azuzados por los de siempre, quisieran ser los únicos habitantes de Cataluña. Y eso tampoco es así. Pobrecicos.

Las imágenes de manifestaciones hostiles, pancartas intimidatorias y actitudes agresivas, además de hacerse virales, desincentivan la llegada de turistas. Pagaremos todos por el sectarismo ideológico de unos pocos.

