El rey Felipe VI ha concedido a Rafael Nadal el título de marqués de Llevant de Mallorca. Ya son dos los ilustres del deporte con título nobiliario. Otro rey, Juan Carlos I, concedió el título de Marqués de Del Bosque a Vicente del Bosque González, ex seleccionador nacional de fútbol de España. Un título muy merecido mediante el cual se reconocía la "gran dedicación al deporte español y su contribución al fomento de los valores deportivos" que atesoraba el salmantino.

La dedicación de Nadal al deporte español y los valores deportivos que le adornan no son menos. Rafa ha sido y es un ejemplo, el icono de millones de españoles y, además de altas condecoraciones, grandes cruces de diversas órdenes y todo lo que sea menester, recompensar su exitosa carrera con este marquesado me parece estupendo, todo un detalle por parte del rey Felipe, por cierto, gran admirador de Rafa que ha sido y es el mejor embajador del deporte dentro y fuera de España.

Siempre he mantenido que el mérito se debe premiar. En España, donde los agradecimientos a veces brillan por su ausencia, son muchas las personas de todos los ámbitos que se merecen galardones y reconocimientos y no hay que hurtárselos. Me encanta que el rey de España no abdique del ejercicio de esa potestad constitucional. Rafa ha sido y es mucho más que un tenista, Rafa ha representado y representa lo mejor de los valores deportivos y humanos. Como ser humano es un tipo extraordinario. Como deportista, ahí está su palmarés y la leyenda que ha tejido a golpe de raqueta a lo largo de muchos años, desde que era un crío hasta que las lesiones, más que la edad, lo alejaron de la tierra batida y de las pistas de hierba.

Rafa Nadal se merecía por derecho y por méritos el título nobiliario que le ha concedido el rey. Yo lo hubiera nombrado directamente Duque, que es más que marqués en el escalafón nobiliario. Es verdad que estos títulos carecen de privilegio material alguno, pero no es menos cierto que constituyen todo un honor que suele perpetuarse en el tiempo. Me gustaría mucho que, tanto Rafa como Xisca Perelló, utilicen su título como forma de agradecimiento a quien se lo concedió y porque ese título forma ya parte de su identidad.

