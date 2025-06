Contra el juicio de la mayoría

Vivimos en tiempos difíciles para la verdad. No porque falten datos, acceso al conocimiento o herramientas para verificar la información, sino porque expresar ciertas verdades puede resultar incómodo, incluso peligroso. No estamos ya en los tiempos de las hogueras ni de los autos de fe, pero se ha sustituido la represión física por un escarnio simbólico y mediático que no por ello resulta menos eficaz.

Hoy en día, decir algo que se aparte de la corriente dominante no te lleva a la cárcel, pero puede costarte tu reputación, tu trabajo, tu espacio público. Y no hablamos de opiniones sin fundamento, sino de hechos demostrables, de razonamientos sólidos que, simplemente, contradicen las narrativas vigentes. Una especie de neoinquisición suave, sin verdugos visibles, pero con consecuencias reales.

Es un fenómeno inquietante. Porque a pesar de vivir en sociedades formalmente libres, donde se supone que el pensamiento crítico es una virtud, cada vez cuesta más ejercerlo sin sufrir represalias. Se castiga la discrepancia, no con argumentos, sino con etiquetas. Se excluye al que no encaja, no con debate, sino con silencio o descalificación. El pensamiento independiente, cuando no se ajusta a la sensibilidad imperante, es tratado como sospechoso.

No es la primera vez que sucede. En su momento, Copérnico fue ignorado y Galileo perseguido por afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol. No fueron castigados por estar equivocados, sino por desafiar la cosmología oficial, profundamente entrelazada con los poderes religiosos y políticos. Galileo no fue condenado por una mala observación, sino por tener razón antes de tiempo.

No hay progreso sin disidencia, ni sabiduría sin error. Y aunque hoy no existan hogueras, sigue haciendo falta valor para decir la verdad

Hoy no existen hogueras, pero sí listas negras. No hay inquisidores, pero sí algoritmos que penalizan ciertos discursos. No hay edictos papales, pero sí corrientes ideológicas que imponen su visión como única y legítima. No hay castigos físicos, pero sí cancelaciones que arruinan trayectorias, manchan nombres y anulan voces.

Este nuevo escenario se presenta como progreso, como apertura, como sensibilidad social. Pero detrás de esa apariencia se esconde una peligrosa deriva hacia la homogeneización del pensamiento. Una sociedad donde todo el mundo dice lo mismo no es una sociedad más justa, sino más frágil. Y, sobre todo, más manipulable.

La historia demuestra que los grandes avances se produjeron gracias a personas que pensaron diferente. Gente que se atrevió a disentir, a preguntar, a poner en duda lo establecido. No por rebeldía gratuita, sino por convicción. No por ir en contra de la mayoría, sino por ir a favor de la verdad. Y esa valentía es la que falta hoy en muchos espacios del debate público.

Porque la censura moderna no necesita fuego ni cárcel. Basta con que el entorno sea hostil, con que el disidente sea ridiculizado, tachado de retrógrado, radical o desinformado. Basta con que el miedo al juicio social sea mayor que el deseo de defender una idea. Así, el silencio se impone no por decreto, sino por presión ambiental. Y lo más preocupante es que esa presión no proviene de una autoridad central, sino de la propia sociedad, convertida en su propio carcelero.

Uno de los síntomas más claros de esta deriva es la confusión entre verdad y consenso. Se asume que, si algo es mayoritario, debe ser cierto. Que, si una opinión no ofende a nadie, debe ser válida. Que, si algo "se lleva", es incuestionable. Pero la verdad no es democrática. Puede estar en manos de una minoría, o incluso de un solo individuo. Galileo estaba solo, pero tenía razón.

El problema es que hoy el precio de tener razón se ha encarecido. Porque se exige no solo demostrarla, sino hacerlo sin molestar, sin alterar la paz social, sin provocar incomodidad. Y eso es pedir demasiado. Porque muchas verdades, por su propia naturaleza, incomodan. No hay forma de hablar con honestidad sobre economía, ciencia, salud, educación o valores sin pisar algún callo. La verdad tiene aristas, y a veces duele.

Sin embargo, también libera. Decía Orwell que "en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario". Y eso nos obliga a replantearnos qué tipo de sociedad queremos construir. Una donde se premia el pensamiento autónomo, aunque disienta, o una donde se castiga todo lo que no se ajuste al guion.

No se trata de fomentar el conflicto por sistema, ni de ensalzar al provocador profesional. Se trata de recuperar el respeto por el disenso razonado, por el argumento bien fundado, por la voz que se alza, no para destruir, sino para proponer otra mirada. La discrepancia no es una amenaza. Es una forma de inteligencia colectiva. El debate es sano, y el desacuerdo, necesario.

Pero para eso hace falta valentía. La misma que tuvo Galileo al mirar por el telescopio y sostener, con pruebas, que la Tierra no era el centro del universo. La misma que tuvo Darwin al sugerir que la especie humana no era una excepción divina, sino fruto de un proceso evolutivo. La misma que tuvo Rosa Parks al negarse a ceder su asiento en el autobús. Todos ellos rompieron el consenso. Todos ellos señalaron una verdad incómoda. Y todos ellos pagaron un precio.

Hoy, ese precio puede ser más sutil, pero existe. El coste de pensar diferente es, en muchos casos, el aislamiento. Y eso explica por qué tantos callan. Por qué tantos profesionales brillantes, pensadores lúcidos o ciudadanos sensatos eligen no decir lo que piensan. No porque no tengan razones, sino porque no quieren exponerse al juicio de la multitud. Y eso, a largo plazo, empobrece el debate y debilita la democracia.

Porque sin pensamiento libre no hay ciencia que avance, ni política que se renueve, ni economía que se reforme. Y sin libertad para equivocarse tampoco hay libertad para acertar. No se puede exigir innovación sin permitir la disidencia. No se puede pedir progreso mientras se ahoga la crítica. No se puede hablar de diversidad si se castiga la diferencia de pensamiento.

Frente a esta realidad, hace falta defender con firmeza el derecho a disentir. A razonar fuera del marco. A cuestionar lo establecido, no por costumbre, sino por método. La ciencia avanza por falsación. La economía, por ensayo y error. La educación, por contraste de ideas. Y el pensamiento, por fricción. Si todo encaja demasiado pronto, es que algo no se está pensando bien.

Hace falta también pedagogía. Explicar a las nuevas generaciones que tener una opinión distinta no es ser un enemigo, que debatir no es odiar, que la verdad no siempre está donde más aplausos hay. Y que tener razón, a veces, significa estar solo. Pero que ese precio merece la pena si se hace por honestidad intelectual y compromiso con el conocimiento.

No hay progreso sin disidencia, ni sabiduría sin error. Y aunque hoy no existan hogueras, sigue haciendo falta valor para decir la verdad. Porque en esta nueva era, tan aparentemente libre, sigue siendo un acto de coraje levantar la voz cuando lo fácil es callar.

