Solo un trozo de una semana

Cerdán dimite y pasa a investigado. Tarda más en renunciar al escaño que en pedir una indemnización de 19.000 euros por dejarlo. Se descubre que Cerdán es dueño del 45% de Servinabar, empresa de la trama, copropiedad de un amigo de Otegi. Dimite el número dos de Chivite en Navarra por su vinculación con esa misma empresa. Grabaciones demuestran que Bildu miraba para otro lado en las adjudicaciones y a cambio el gobierno soltaba presos etarras. Correos despide a uno de los responsables del voto por correo en la época en la que Leire Díez, contratada a dedo, cobraba más de 100.000 euros de la empresa pública. La UCO registra las sedes del PSOE, ADIF y la Dirección General de Carreteras. El Tribunal Supremo imputa a los altos cargos Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero por amaño de obra pública. El número 3 del ministerio de Hacienda dimite acusado de cobrar 100.000 euros en sobres a cambio de retirar sanciones tributarias. La Fiscalía Europea imputa al empresario Barrabés, protegido del matrimonio Sánchez-Gómez, y a un alto cargo de la entidad pública Red.es. Durante el registro de una de sus casas la Guardia Civil encuentra a Ábalos con una prostituta que esconde, poco pudorosamente, una memoria digital. Ábalos confiesa en la Cadena Ser la existencia de la trama corrupta organizada en el PSOE y que en la memoria incautada existen grabaciones con Sánchez y ministros. Leire Díez y un abogado que trató de acabar con la juez Biedma, investigados por estafa procesal y cohecho en relación con el asunto del hermano del presidente del Gobierno. Se publica que la Diputación de Badajoz bajó en cinco puntos la nota de un profesor de violín que competía por el puesto con David Sánchez. Los fiscales piden 6 años de cárcel y la inmediata suspensión de empleo y sueldo del Fiscal General del Estado. Cuatro años para la número dos. Ella declara que solo cumplió las órdenes de su superior. Según la UCO el socialista ex subdelegado del gobierno en Valencia cobró una comisión de entre 300.000 y 750.000 euros.

No es que no haya más, es que solo me queda espacio para lo más importante: se cree que Sánchez se encuentra bien, esta semana ha podido comer a su hora.

