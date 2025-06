Los misterios ocultos de Koldo.

Entre las muchas y sobrecogedoras (en el doble sentido) novedades que se van sabiendo en el aterrador descubrimientos de las andanzas de Ábalos, Cerdán y Koldo García, me "fascina" la historia de este último. Ni al más imaginativo de los creadores de ciencia-ficción se le habría ocurrido algo semejante al alucinante recorrido de un personaje que comienza como guardián de un basurero en Navarra y acaba siendo un basurero en sí mismo y esparciendo mierda por todo su entorno. Y, ojo, porque si alguien esparce mierda es porque esta mierda existe y el esparcidor controla su difusión. Quiere esto decir que si Koldo grabó corrupción y más corrupción es porque Ávalos, Cerdán y ya veremos cuántos más estaban dentro, según el informe de la UCO, de ese basurero, un mudadal, que dicen en mi pueblo.

¿Por qué me "fascina", me engancha, la vida y milagros del tal Koldo García?. ¿Cómo ha llegado hasta aquí?, ¿cómo consiguió engañar a cuantos le apoyaron mientras él, a cambio de esa confianza, grababa nada menos que 30.000 testimonios de conversaciones, confidencias, secretos, secretillos, salvajadas sobre mujeres? Siguen temblando en el PSOE y en el Gobierno. Comienzan a temblar en el PP y en otras formaciones porque parece que Koldo tiene para todos. Y que ha creído, y cree, que esas grabaciones le pueden proteger del, hoy por hoy, no se sabe qué. Hay quien sospecha que, incluso, de la propia UCO, es decir de las relaciones que ha tenido con las fuerzas de seguridad del Estado cuando Koldo era chófer y escolta de amenazados por ETA en los años más sangrientos de la banda terrorista.

¿Por qué lo indulta Aznar en 1996 nada más llegar al poder?, ¿por qué lo condecora la Guardia Civil? Probablemente, haya razones de peso, de mucho peso, pero convendría que alguien nos lo contara. No solo hay que exigirle explicaciones a Pedro Sánchez. Todo el mundo tiene que darlas para saber a qué nos atenemos

Hoy la derecha, especialmente el PP, se agarra a los audios de Koldo para arremeter contra gentes que estuvieron muy cerca, cargos de confianza, de Pedro Sánchez. Hacen muy bien en pedir explicaciones claras y concretas al presidente del Gobierno, pero hacen mal en tirar balones fuera cuando alguna de esas grabaciones implica al ínclito Miguel Tellado. He seguido informaciones según las cuales Tellado habría ofrecido ¿garantías jurídicas? y un trabajo a Koldo si venía a algo así como a espiar al PSOE para beneficio del PP. También cuentan que cobró más de mil euros mensuales durante cuatro meses de un cargo pepero de Cantabria. Es necesario aclarar todo esto porque lo del Koldo "para todo" ofrece muchos enigmas. Condenado a más de dos años de prisión por su comportamiento violento como portero de un club de alterne, ¿por qué lo indulta Aznar en 1996 nada más llegar al poder?, ¿por qué lo condecora la Guardia Civil? Probablemente, haya razones de peso, de mucho peso, pero convendría que alguien nos lo contara. No solo hay que exigirle explicaciones a Pedro Sánchez. Todo el mundo tiene que darlas para saber a qué nos atenemos.

Koldo es un misterio en sí mismo. No únicamente un misterio, sino muchos, demasiados, misterios. Sus defensores, pocos, argumentan que ha sido un hombre leal y obediente con quienes le dieron confianza, cargos y, ¡ay! dinero y poder. Sus detractores, y no solo en la izquierda, creen que ha sido, es y será, un aprobechategui, un trepa sin escrúpulos, que ha traicionado a los que lo apoyaron y lo encumbraron a puestos que no merecía. No falta quien afirma que lleva años siendo un topo, un confidente, de la Guardia Civil, algo entendible en los años siniestros de ETA, pero que ahora carece de sentido, salvo que "alguien" quiera espiar a "alguien". O que "alguien" se quiera cobrar los servicios prestados. ¿Por qué y quienes lo pusieron donde estuvo? A primera vista, parece claro, pero son tantos, tantos, los enigmas que rodean al susodicho Koldo. Y qué pensar de los empresarios corruptores. Si unos cobran es porque otros pagan. ¿O no?

Guardián de un basurero, matón de club de alterne, aizcolari, chófer, escolta y de ahí a altos cargos en varios ministerios. ¿Todo normal?, ¿todo lógico en una sociedad llena de oportunidades?, ¿todo lo explican esos 30.000 testimonios grabados mientras los mecenas se fiaban de aquel personaje con pinta de bruto pero noble y eficaz. Ja.

Los misterios ocultos de Koldo.

