Pillado in fraganti

Al exministro socialista José Luis Abalos, la UCO le pilló en el registro de su casa de Valencia con el carrito del helado. Intento dársela a los agentes pero le dio lo mismo, lo pillaron. Para que a nadie le quepa duda de su condición de putero, no estaba solo en casa, estaba con una presunta modelo que al parecer, en realidad, es una presunta actriz de películas X, de alto voltaje erótico. Esta amiga cuya identidad se desconocía hasta ahora, intentó llevarse un disco duro oculto en su pantalón cuando procedía a abandonar la vivienda. Los agentes de la UCO que tienen de tontos lo que yo de cura, sospecharon del "bulto", lo intervinieron y lo depositaron junto con el resto de evidencias obtenidas que no fueron pocas.

Esto no ha hecho más que empezar y hay que ver lo que cada día va saliendo. Lo que me rebela es que esta gente y cuantos por ellos ponían la mano en el fuego, hasta el punto de que Moncloa tiene toda una Unidad de Quemados de diversa consideración, por mucha importancia que ahora le quiten a las quemaduras, eran adalides de la honestidad, de la igualdad, contra la corrupción, contra la mala praxis administrativa, modelos de perfección cual santos y arcángeles. Tanta santidad solo podía recaer en "su sanchidad", total el pobre se ha enterado de todo cuando la UCO ha tirado de la manta. Estaba ajeno a las tropelías de dos de las piezas más importantes de su entorno político y gubernamental.

Por cierto, el disco duro que quiso ocultar Ábalos a la UCO contenía mensajes con dirigentes del PSOE, incluido Pedro Sánchez. No sé qué más tiene que ocurrir para que los defensores a ultranza de Sánchez, los ramoncines y los gonzalos miró, en lugar de la X pongan en la casilla pertinente la P de Pedro, como se puso en su día la M de Mariano, aunque sin clarificar, en los papeles de Bárcenas. Me quedo con el estallido de uno de los grandes del cine y el teatro, José Sacristán quien ha calificado de "Vergonzosa, terrible y lamentable... Esto no se soluciona pidiendo perdón", la situación que atraviesa el PSOE por el impacto del caso Koldo y la corrupción que salpica al partido y que ha terminado con Santos Cerdán fuera del mismo.

