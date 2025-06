Los niños también viajan

Se puede viajar con niños al fin del mundo. Hay quien lo niega, pero se puede. No digo que sea fácil, ni mucho menos obligatorio, pero en muchas ocasiones los que limitamos la capacidad de adaptación que tienen los niños somos los padres.

Yo tenía muy claro que tener un hijo no iba a frenarme. Adapto los viajes, me muevo a otro ritmo... Pero sigo recorriendo el mundo. Solo hay un hándicap: tener un polizón en el equipaje aumenta el precio (aún más si cabe). Pero es una inversión con la que aprenden a ver el mundo con otros ojos y sin prejuicios.

Son múltiples las frases y los motivos que mucha gente esgrime para no viajar con un peque, pero hay una que me hace especial gracia: "No viajo porque los niños se aburren". Y yo me pregunto: ¿Cuál es el problema? Los niños tienen que aprender a aburrirse. Además, ellos se aburren en una visita a un museo, mientras yo me aburro el rato que los llevo al parque. Y hay una diferencia: con un poco de ingenio, hasta una visita poco atractiva para niños puede tener encanto.

En cuanto a los berrinches, otro de los grandes "miedos" de los padres, lo tengo claro. Si un niño está cansado o tiene el día cruzado se va a coger el mismo berrinche en Zamora que en Pekín, así que si puedo... mejor estar en Pekín.

Si no te gusta o no te llama la atención viajar, tampoco vas a hacerlo con tus hijos. Pero si es tu pasión, sigue viajando. A donde quieras. Es un reto y da mucho vértigo, pero recorrer el mundo con niños todavía merece mucho más la pena.

