El revoltijo de Xabi Alonso

Xabi Alonso, durante su estreno como entrenador del Real Madrid en el Mundial de Clubes. / Europa Press

En este embrionario Mundial de Clubes calzado con fórceps por la FIFA, muchos partidos se juegan en una sopera. Los futbolistas, sobre todo los de ligas europeas, van de sofoco en sofoco por el clima ardiente y el crepúsculo de un curso maratoniano. Los grandes favoritos están en una encrucijada. El Real Madrid, por ejemplo. Por ser un campeonato recién parido no está clara su trascendencia, qué importancia le concede cada entidad y cada hinchada. Pero en el Madrid no cabe un traspié ni en el torneo de la galleta. Como se apercibió en su estreno ante el Al-Hilal las circunstancias de los blancos no le favorecen.

De entrada, un nuevo técnico que apenas ha podido prologar una auditoría, pero en el fútbol no hay tiempo que perder, abundan los intransigentes. Era inevitable que la mayor expectación recayera en el estreno de Xabi Alonso. Como en el fútbol hay pocas concesiones el personal quedó decepcionado. “Más de lo mismo”, vino a ser la sentencia mediática y popular, en referencia al periclitado último Real de Carlo Ancelotti. Frente al que podría ser considerado el Madrid árabe, por su hegemonía en aquel fútbol, el cuadro de Alonso estuvo tan sosaina y desequilibrado en el primer acto como solía el equipo del italiano, El vasco tuvo que tocar varias teclas para una ligera mejoría en el segundo tiempo.

Alonso no solo se vio sin el mínimo rodaje para cuadrar a “su” Madrid, sino que estuvo lastrado por varios factores. Por un lado, con la gran estrella (Mbappé) y un pelotón de defensas (Carvajal, Rüdiger, Alaba, Militao y Mendy) en la enfermería. Al francés le relevó un muchacho del Castilla (Gonzalo) y en la trinchera debutaron a la carrera los dos primeros fichajes. Trent, inapreciable, mereció una nota en blanco. Huijsen, salvo en una jugada en la que se confió más de la cuenta, sí que se ganó más que un aprobado.

El Real evidenció que sigue chato en el campo base, falto de un Rodri, un Vitinha o un Zubimendi. Solo Güler, reclutado para el segundo periodo, iluminó algo al equipo, envarado con Tchouameni y Valverde como ejes. Para terminar de improvisar el aliño, Xabi recurrió en el último tramo a Lucas Vázquez y Modric, dos capitanes que caducarán cuando termine el evento estadounidense. Todo un revoltijo para el preparador tolosarra, que se ha encontrado de sopetón en el centro del escenario en un campeonato oficial, con la plantilla descosida y la mayoría fundida tras haber afrontado 63 partidos en lo que va de temporada. Ante el Al-Hilal, el decaimiento de Bellingham, siempre tan expansivo, fue clamoroso.

De Estados Unidos no regresará el nuevo Madrid de Xabi Alonso, porque el proyecto está por perfilarse. En caso de traca final, el aficionado valorará la capacidad del míster para apañarse con un equipo aún no de autor. Como el Real siempre está forzado a vencer, en caso de irse a la cuneta más de uno torcerá el morro prematuramente. La letra mayúscula del fútbol, impaciente como nunca porque nunca hubo tan poco respiro en un calendario atosigante.

Una agenda abrasadora fruto del duelo esgrimista entre FIFA y UEFA que, sin embargo, no parece empachar al hincha -al menos al más hincha-. Con un fútbol híper mercantilizado, los clubes tiran confetis ante cualquier ingreso. Y los jugadores, por acalambrados que estén, por mucho que adviertan que las lesiones aumentan alarmantemente, necesitan que la caja registradora retumbe más y más. ¿Alguien ha escuchado a alguno proclamar una bajada de sueldo a cambio de mayor reposo?