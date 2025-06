Restos de maquillaje y otros enseres para el drama

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa, en la sede del PSOE de la calle Ferraz, a 16 de junio de 2025, en Madrid (España). / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

El jueves, después de la comparecencia que el presidente del gobierno dio en la sede del PSOE en Ferraz, más allá del discurso, se hizo muy popular la imagen casi cadavérica de sus facciones acentuadas por un estilo de maquillaje llamado "contouring", el cual desconocía, y que consiste en remarcar distintas partes del rostro con el fin de proyectar distintas sensaciones en el público (en este caso de abatimiento del presidente).

Lo cierto es que a raíz de esta imagen del presidente muchos periódicos comenzaron a interesarse en este tema y a buscar en los presupuestos estatales el gasto que hace el ejecutivo para el maquillaje en las distintas comparecencias de sus miembros. 247 mil euros, ese es el gasto de maquillaje del ejecutivo desde 2020 y una media entre 206 y 331 euros por cada sesión de maquillaje. Y es cierto, una imagen vale más que mil palabras, la foto del presidente con facciones totalmente demacradas en el lúgubre silencio de la sede de Ferraz, en los momentos inmediatamente anteriores a su comparecencia, mientras que se pedía silencio a la prensa, es un completo impacto visual. De la velocidad que la actualidad arrastraba desde la frenética comparecencia de Leire Díez en aquel hotel y la entrada de Aldama; empujones, gritos y todo tipo de alaridos propios de la furia o de la excitación periodística; hasta la calma, el silencio y el temple de un partido "de luto", carcomido por sus remordimientos por sus "errores por confiar en corruptos".

Y qué afición al maquillaje del presidente, lo que hemos visto estos días con dos comparecencias seguidas en Ferraz (una el jueves y otra nada más comenzar la semana) no ha sido más que la mayor sesión de maquillaje de todas las que jamás haya tenido. El presidente no ha hecho más que recalcar la "limpieza" de su partido y su pesadumbre por el "error" cometido por el partido y él mismo, frente a la corrupción sistemática de la derecha, entiende que debe seguir "liderando un gobierno socialista" y que siempre se mantendrá firme frente a la corrupción de los demás... menos de la suya.

Lejos de los pequeños cambios de unos títeres por otros y del discurso que acapara el presidente desde que entró en el gobierno y con el que legitima cada uno de los "errores" del ejecutivo y del partido, todo esto no es más que intentar lavar toda la mierda de la cara con 4 trapos sucios que ya han sido usados por otros tantos para limpiar la suya. Al principio servían, pero tras mucho uso no hacen más que esparcir toda la mancha de mierda por todas partes.

El presidente ha vuelto a aprovechar en Ferraz (que no en Moncloa, esto es importante para delimitar el problema a solo acciones un tanto cuestionables del partido y no del gobierno, aunque la corrupción haya ocurrido dentro del ministerio de transportes y puede que en el futuro se sepa de alguno más) para enfatizar que no hay nada más que lo que la UCO ha señalado, lo lleva diciendo cada vez que salía algo nuevo en el caso, primero solo era cosa de Koldo y unos pocos empresarios, luego Ábalos, ahora Cerdán.

Lo que quiero decir es que cada vez esto se hace más grande y no sería de extrañar que haya nuevas imputaciones a otros integrantes del gobierno tanto por el caso Koldo como por la trama de hidrocarburos (donde está metido todo el tema de Leire Díez para beneficiar a los empresarios implicados, para que nos entendamos), y la mancha crezca.

Mientras. Mientras la suciedad crece, el presidente intenta limpiarla con un maquillaje que ya no puede tapar más imperfecciones y que de tanto uso ya está empezando a generar su propia mancha. Esto no puede ser otra cosa que una trama escrita por el mismísimo Kafka.