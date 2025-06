Los exdiputados socialistas, Santos Cerdán (i) y Jose Luis Abalos (d),en una imagen de archivo. EFE/ Javier Lizón / Javier Lizon / EFE

Una metáfora es la traslación del sentido recto de una palabra a otra convirtiéndolo en sentido figurado, en virtud de una comparación tácita, como en las perlas de tu boca, la primavera de la vida, o sea es una especie de mensaje cifrado.

Lo que está demostrado que es que Koldo, Ábalos y Cerdán han sido todos ellos amigos íntimos del presidente del gobierno español, los cuales recorrieron la geografía española para conseguir que se mantuviera entre otras cosas, como dirigente del partido del que es secretario general.

Un buen día, Koldo le pidió a Cerdán un cepillo de dientes con estas palabras: "Consígueme uno que es para llevar en el maletín para este". Cepillo que parece que no tiene nada que ver aquí con la higiene bucal, ni tampoco el maletín ese, pues da la impresión de no sería para ropa o documentación. Recuerden que siempre debe entenderse todo esto en sentido figurado.

Me sorprendió la figura retórica que un tipo como Koldo usa para poderle pasar a un colega, un simple cepillo de dientes, no piensen mal, pero me sorprendió.

¿A qué exactamente se referiría el tipo con esa figura de carácter oscuro?

Se me ocurren cientos de cosas, pero mi retina se quedó anclada en las cantidades ingentes de dinero que se han estado manejando estos tres señores en la trama corrupta, sin que nadie del partido abriera la boca y lo que es más grave, que el dinero robado sea el que sea el partido que gobierne, nunca es devuelto.

Recordemos que en sentido literal un cepillo de dientes se usa normalmente para lavarse la dentadura, para que no se piquen los dientes, ni aparezcan caries o piorrea.

Pero en el caso que nos ocupa, ese cepillo de dientes, parece que nada tiene que ver con el significado recto. A cuánto equivaldría un cepillo. No puedo hacerme una idea.

Lo que sí tengo claro es que la corrupción es algo consustancial a algunos de los políticos que elegimos para gobernar el país, los cuales se deberían dedicar al bien común, a cuidar de los ciudadanos, a intentar mejorar las infraestructuras y las vidas de las gentes y no a que se llenen unos cuántos los bolsillos y se vayan de rositas sin devolver ni un céntimo de lo robado.

A esta época negra y oscura ya le dieron nombre en el hinduismo, hace miles de años, la llamaban Kaliyuga que significa en sánscrito, una fase del ciclo de la historia de la humanidad en la que todo empieza a desmoronarse:

Algunos gobiernos se corrompen, el medio ambiente sufre una crisis profunda, la meteorología muestra su poder destructivo, los refugiados atraviesan en masa las fronteras huyendo de la guerra, de la violencia y de la hambruna, sin que nadie pueda detener el goteo de muertos, ni del tráfico de seres humanos, ni poner remedio a tal desastre. Algunos políticos se dedican a hablar y a parlamentar, pero no a resolver nada. Las pandemias y las dudosas ideologías extremas se extienden por el mundo, propiciadas en gran manera por experimentos destructivos y letales.

Y por si no fuera bastante, también esta era se identifica con la edad de la discordia, del vocerío, del insulto, de los malos modales.

Florecen el declive moral, espiritual y social, prevaleciendo la injusticia, el egoísmo y la ignorancia.

Y en estas estamos, cada día crece el número de guerras en el mundo, actualmente existen 61 conflictos en 36 países, una cifra sin precedentes desde el inicio de la serie histórica en 1946, se tienen que gastar cantidades ingentes de dinero en armamento, en alimentar la avaricia de los impresentables que dicen una cosa y hacen lo contrario y mientras tanto los ciudadanos asistimos atónitos a los enfrentamientos de unos y otros, mientras crecen los problemas y se defienden ideologías pasadas de moda para lo que nos viene a partir de ahora.

Esta es la radiografía del momento que nos toca vivir a nuestro pesar, mucho ruido, pocas nueces y algunas bocas apestando y sin limpiar.n