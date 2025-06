Galasturcyl (sobre los trenes de Sanabria y Zamora)

AVE / LOZ

Unas semanas antes de que Renfe anunciara la clausura de ciertas paradas de tren en Sanabria (Zamora) fue noticia que los presidentes de Galicia, Asturias y Castilla y León se habían reunido en Santiago para iniciar un camino de colaboración.

No se insinúa que de esa reunión saliera la decisión de suprimir paradas de tren en Sanabria, Medina del Campo y Segovia (localidades las 3 enclavadas en esa nueva euro región que podría llamarse Galasturcyl).

Si se dice que resulta chocante que Galasturcyl no se haya pronunciado en contra de una acción tan dura como suprimir paradas, y ni siquiera haya dicho "esta boca es mía" sobre la oferta que Renfe hizo al presidente de la Diputación de Zamora de poner un tren que saliendo sobre las 6 de la mañana de A Gudiña permita a gentes de Sanabria y Zamora trabajar en Madrid y dormir en "casa".

¿Y por qué debería Galasturcyl pronunciarse sobre éste tema si las localidades afectadas son todas de Castilla y León?

Pues en primer lugar debería decir algo para que no parezca que la célebre reunión en Compostela fue sólo para ganar el jubileo y salir en la foto (¡Ay! la fotosíntesis de los políticos). Y en segundo lugar porque les compete desde el momento en que deciden unirse para resolver problemas comunes. Y este es uno.

Cierto que a Asturias le puede parecer ajeno el asunto, pero las uniones siempre se basan en el "hoy por ti mañana por mí". En todo caso a quien si compete el asunto es a Galicia y a CyL.

Entiéndase el problema. Antes del AVE, los trenes de Madrid a Galicia al llegar a Orense se bifurcaban, yendo una parte del convoy a Vigo y la otra a Coruña. Ocurriendo que quienes iban a Vigo (la ciudad más grande de Galicia) llegaban a destino al mismo tiempo que los que iban a Coruña (importante ciudad).

Pero al poner el AVE, como de Orense a Vigo el trazado geográfico es endiablado, los trenes tienen que dar un gran rodeo, yendo antes a Santiago para luego desviarse hacia el Sur. Mientras que los que van a Coruña siguen por donde siempre.

Esto hace que ahora "la distancia" de Vigo a Madrid sea mayor que la de Coruña a Madrid. Tal afrenta (la rivalidad entre ambas ciudades es similar a la de Celta y Deportivo) se ha tratado de arreglar desde Vigo proponiendo nuevos trazados. Sin que aún se haya podido satisfacer esa demanda (y va para largo).

Por eso Renfe ha suprimido algunas paradas intermedias, para que el alcalde de Vigo (PSOE) pueda decir que su ciudad está de Madrid a la misma distancia que Coruña (a unas 4 horas).

El asunto parece una solución partidista porque el PSOE no quiere perder el bastión de Vigo. Pero ojo, la Junta de Galicia (con mayoría absoluta del PP) tampoco puede jugar a despreocuparse de las reivindicaciones de esa gran urbe, siendo por tanto cómplice si no se ofrece a sufragar, junto con la Junta de Castilla y León (PP), e incluso de la Asturiana, el coste del nuevo tren que se oferta desde A Gudiña (Orense) a Madrid con paradas intermedias. Un chollo para Sanabria y para Zamora, porque 3 millones al año no son nada. Además, según "el malo" de Renfe, autonomías como Cataluña, País Vasco, Andalucía, Extremadura y Aragón ya financian algunos servicios ferroviarios que les benefician. No seríamos pues ciudadanos de 2ª como dicen algunos (¿Quién nos está informando mal?).

Conseguido el célebre tren madrugador, después, lograr que el AVE de la mañana desde Zamora vuelva a parar en Sanabria será fácil porque Vigo seguiría estando de Madrid a 4 horas.

Hay que negociar ya y a toda velocidad. Por Sanabria y por Zamora. Nada de esperar al Otoño o al 2026. Esto urge. "Compremos" rápidamente el tren madrugador (que encima a los zamoranos nos saldrá gratis e incluso haremos un buen negocio). n