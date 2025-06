AVE, Emilio

L. O. Z.

Saludo de tal jaez solo puede ir dirigido al más grande escritor, profesor, comunicador y activista por las Humanidades, el inclitus Emilio del Río. Logroñés, no ya de pura cepa, sino de una cepa única, paladín de la amistad, del buen humor, de la inteligencia, de la palabra docta, amigo de todos y enemigo de nadie, orador que asombra y cuyo verbo arrastra en el vivo y directo de la radio y en el cara a cara con el público en las presentaciones de sus libros, todos abonados al best seller.

Emilio conoce y quiere a Zamora. Viene a la llamada del Club de La Opinión cuando de presentar a un nuevo hijo literario se trata. Ha venido a presentarnos a todos sus vástagos, haciendonos pasar unas veladas inolvidables. Emilio es de esos amigos que por nada del mundo una quiere perder. Aunque sea en la distancia, la cercanía de su cariño se siente. Emilio ha hablado también desde un video impactante, muy de su estilo, es decir original, sobre el AVE que pasa raudo sin detenerse en Sanabria, dejando abocada a la población a la desesperación, porque ese tren cuya parada se ha suprimido para complacer a Caín Caballero, es necesario para las gentes de Sanabria, para los trabajadores que van y vienen.

Ya está bien de tomarnos el pelo, de ningunearnos, de humillarnos, no lo vamos a consentir, aunque pienso que tenemos que ser más contundentes. Ellos se lo han buscado. Tiene razón el profe cuando dice que "si el AVE no para en Sanabria ni los dioses podrán calmar la ira de los ciudadanos". Hay un verano por medio que me da cierto miedo. Porque la memoria, a veces, es frágil y tiende a olvidar. Durante todo el verano, tenemos que visionar los vídeos que Emilio, Ketty y tantos y tantos famosos y no tan famosos han grabado para mantener viva la felonía que han cometido con esta provincia que prestó sus tierras al progreso ferroviario que ha pasado de largo.

¡Por Júpiter, por todos los dioses del Olimpo, esta afrenta no se va a quedar en palabras! Los hechos tienen que empezar a sustituirlas. La defensa del tren es cosa de todos. Emilio del Río lo ha entendido así y se ha sumado al suma y sigue de rostros que afean la conducta de Renfe. Gratias tibi ago, amigo mío. ¡AVE, Emilio, los que no vamos a permitir el agravio te saludamos! n