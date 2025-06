Este pequeño recuerdo va por todos ellos, por los 188 policías nacionales que, entre 1968 y 2015, fueron asesinados y otros muchos malheridos a manos de las distintas organizaciones terroristas que sembraron el dolor, el pánico y la muerte en España. De esos 188 policías víctimas del terrorismo, 150 fueron asesinados por ETA, el resto por otros grupos como el Grapo y el yihadismo cuya vesania también ha soportado la Policía Nacional. De esos 188 asesinatos, 76 están sin resolver, lo que supone un 40% del total que este Cuerpo policial no olvida. Imposible olvidar mientras más de la mitad de los casos siguen sin ser resueltos.

El olvido se deja para otros, para los que han abrazado a los asesinos, para aquellos que blanquean sus asesinatos a través de la política como si en España nunca hubiera pasado nada y en aquellos años del plomo esto hubiera sido un paraíso. Mi reconocimiento para la Policía Nacional de Zamora, para su comisario jefe, Guillermo Vara Ferrero que, un año más, con motivo del Día de las Víctimas del Terrorismo en la Policía Nacional, realiza un acto de homenaje a todos los fallecidos entre los que lamentablemente también hay que contar con agentes zamoranos.

Todos los españoles y por supuesto los zamoranos estamos en la obligación de preservar y mantener viva la memoria de Juan Seronero Sacristán, Aniano Sutil Pelayo y Ricardo González Colino, los tres agentes zamoranos que, en el cumplimiento de su deber, pagaron con sus vidas el peaje más alto. Y con Juan, Aniano y Ricardo el resto de uniformados procedentes de los cuatro puntos cardinales de España que murieron demasiado pronto, sin haber vivido la vida, que murieron dejando viuda y huérfanos de corta edad, incluso algunos no llegaron a conocer al hijo que venía en camino, que dejaron a demasiadas madres desoladas y rotas de dolor. También hay que tener memoria para recordar permanentemente ese lado oscuro de la historia de España que algunos quisieran borrar de un plumazo como si por no mencionarlo. No hubiera existido. Razón de más para evitar que la pátina del olvido caiga sobre todos ellos.

Mi recuerdo, mi oración, mi respeto y mi cariño va hoy para todos ellos, para los que perdieron la vida entonces, de forma horrible, y para los que hoy siguen prestando a los ciudadanos un servicio impagable, cuantas veces jugándose la vida

