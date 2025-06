Guerra civil fría: EE UU, la nación dividida

La posibilidad de un conflicto civil interno en Estados Unidos ya no pertenece al terreno de la especulación exagerada ni a la ficción distópica. Es inevitable hacerse la pregunta: ¿está EE UU dando pasos decididos hacia una fractura social con tintes bélicos? Lo que hasta hace poco era una hipótesis marginal empieza a adquirir contornos preocupantemente reales, alimentados por decisiones ejecutivas, dinámicas sociales, enfrentamientos institucionales y, sobre todo, un grado de polarización social con orígenes y desarrollo, pero sin precedentes en su intensidad en la historia reciente del país.

En los últimos días, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha puesto en marcha medidas legales para frenar el despliegue ordenado por Donald Trump de efectivos de la Guardia Nacional y del cuerpo de marines en su estado. Lo ha acusado abiertamente de estar "volviendo a las fuerzas armadas contra sus ciudadanos". En Estados Unidos empieza a formar parte del nuevo paisaje político. Y no precisamente pacífico.

Ahora bien, más allá del ruido legal o la sobreactuación política, lo que verdaderamente inquieta es la posibilidad de que la crispación simbólica se transforme en enfrentamiento físico en distintas zonas del país. Grupos de análisis e inteligencia internos han alertado del aumento de organizaciones armadas en al menos 17 estados. El Southern Poverty Law Center reportó la existencia de 833 grupos extremistas activos en 2024, un aumento del 15% respecto al año anterior. Muchos de ellos están armados, entrenados y organizados. El YouGov Institute señala además que el 47% de los estadounidenses consideran "probable" una guerra civil en los próximos años. No es solo que la tensión se respire: es que ha empezado a normalizarse y sistematizarse en forma de expectativas.

Sobre el despliegue de la Guardia Nacional y los marines por orden del Despacho Oval para frenar las manifestaciones contra la política de deportaciones de Trump y los conflictos en marcha por ello ¿Hay antecedentes? Sí. ¿Son comparables? En parte. Pero las diferencias superan ampliamente a las similitudes.

Sobre el despliegue de la Guardia Nacional y los marines por orden del Despacho Oval para frenar las manifestaciones contra la política de deportaciones de Trump y los conflictos en marcha por ello ¿Hay antecedentes? Sí. ¿Son comparables? En parte. Pero las diferencias superan ampliamente a las similitudes.

Kent State, 1970. Cuatro estudiantes asesinados por la Guardia Nacional durante una protesta contra la invasión de Camboya. Fue una tragedia que marcó a una generación (añadiendo lustros de protestas sobre Vietnam), pero, en perspectiva, tenía mucho de enfrentamiento generacional y poco de ruptura estructural. Algunos hijos contra todos los padres. Nixon contra los vástagos del Summer of Love. Pero el país seguía siendo uno.

Rodney King, Los Ángeles, 1992. Una ciudad (siempre a la avanzadilla de los grandes "riots" que van sumando los americanos en su historia reciente) ardiendo tras la absolución de los policías que apalearon brutalmente a aquel joven delincuente afroamericano. 63 muertos, más de 2.300 heridos, y una herida racial que sigue abierta. Aquel estallido fue potente, devastador incluso, pero su dimensión era étnico-social, no nacional.

Hoy el escenario es diferente. No hablamos de un colectivo específico contra el sistema, ni de una brecha generacional. Hablamos de media nación contra la otra media. Con legitimidades opuestas, discursos paralelos, sistemas informativos separados y, en muchos casos, enemigos comunes. Esta vez, si hay enfrentamiento, será horizontal. Inédito desde la Guerra Civil de 1861-1865. Por cierto:

Montgomery, Alabama, 1965. Justo un siglo después del fin de ese conflicto civil, 2 años después de la muerte de Kennedy (JFK). Lyndon B. Johnson (LBJ) movilizó a la Guardia Nacional en el estado. Pero no lo hizo como Trump para cargar contra manifestantes, sino para protegerlos: se trataba de la histórica marcha en la capital por los derechos de los negros, dos semanas después de las brutales represiones de fuerzas estatales en Selma.

Hoy, los datos hablan por sí solos. Hay más de 400 millones de armas de fuego en manos privadas —más que habitantes—, según Small Arms Survey. En 40 estados se permite porte abierto o porte oculto sin necesidad de licencia especial. El 72% de los votantes republicanos creen que las instituciones federales “trabajan contra los ciudadanos comunes” (Pew Research, 2024). El 60% de los demócratas piensa que el Partido Republicano "es una amenaza para la democracia". Es decir: no solo hay polarización, hay desconfianza estructural entre dos mitades que se sienten ajenas. Cada vez más, las retóricas se basan en el "ellos" y el "nosotros". De eso sabemos en España (afortunadamente en el pasado, supimos mucho más).

No. No me parece descabellado el concepto de una "guerra civil fría", una metáfora útil e inquietante: fricción constante, hostilidad creciente, polarización terminal, enfrentamientos localizados, trincheras comunicativas y una ciudadanía partida en dos esferas que apenas se rozan. No hay línea de frente, pero hay trincheras en las redes, en los medios, en los parlamentos estatales. ¿Podría estallar un conflicto abierto? Técnicamente, sí. Socialmente, hay quien dice que ya lo ha hecho, aunque de forma larvada. Políticamente, los contrapesos del sistema todavía ofrecen resistencia. Pero también en 1861 creyeron que todo se acabaría resolviendo en los despachos.

Desde mi punto de vista, el verdadero peligro no es el estallido repentino, sino la normalización del deterioro. Que se vuelva habitual hablar del adversario como enemigo. Que la violencia simbólica se tolere. Que la excepcionalidad se haga rutina. Y que, como en otros imperios en declive, nadie quiera ver que lo imposible lleva tiempo incubándose.

Los EE UU aún tienen herramientas para evitar ese abismo. La duda es si tienen la voluntad de usarlas. Y sobre todo: si tienen tiempo.

Suscríbete para seguir leyendo