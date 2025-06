A la caza de Pésanchez

Ahí están Feijóo, PPayuso, PPalmedia y los jueces Hurtado y Peinado y otros, como. P. Llarena, Marchena, etc. Parece que se han comprometido para arrojar a Pésanchez de la Moncloa. Incluso desde el mismo partido socialista, pues G. Page, F. González y cía., ya le apuntan el camino para salir de la presidencia del Gobierno. Ver para creer: una cosa es ser crítico con tu partido, y otra, defender lo mismo que los corruptos del PP (herederos de Rajoy y Aznar y los Mañueco y cía.)

Por otro lado, los autos judiciales han demostrado que la Policía Patriótica del PP era una realidad, pese a que Cospedal y otros como Rajoy, y sus ministros, la negara en la comisión de investigación. Mintieron.

La declaración de Cospedal contrasta con las últimas revelaciones del empresario Pérez Dolset, que dice tener en su poder más de diez mil horas de audios y grabaciones del comisario Villarejo que apuntan a una cloaca del Estado del PP, fontaneros de verdad que se dedicaron a espiar a miles de personas inocentes de cargo alguno. En uno de esos audios, publicado por El País en las últimas horas, Cospedal llega a decir: "Al fiscal Grinda hay que matarlo". Y así un montón de audios peyorativos y despreciables contra fuerzas judiciales y policiales, implicadas en esa desgraciadamente famosa policía patriótica de la época rajoniana.

¡Mafia o Democracia, jejejeee, los peperos gritando eso en la manifestación de hace una semana! O aquello que vociferaba un Feijóo desaforado: "Hoy nos movilizamos todos por la decencia". ¿Decentes en la cúpula del PP estos últimos doce años?

Y es que Feijóo tuvo un pinchazo ridículo en la raquítica manifestación dominical del PP. No levanta cabeza, ha vuelto a fracasar y busca cualquier motivo para intentar desbancar de la Moncloa a Pésanchez. Claro, pero democráticamente hay límites que el político gallego está rebasando peligrosamente.

A su vez, el juez Hurtado asume sin pruebas claras, y sin investigar bien, que Moncloa maniobró en la filtración del correo del novio de Ayuso. Además, procesa al fiscal general del Estado, por esa "coladura", en contra la declaración judicial de varios periodistas y otros cargos de la judicatura.

Al PSOE le están bien empleado estos inconvenientes judiciales, pues la gestión que realizó el ministro Bolaños por renovar el CGPJ ha sido un fracaso rotundo. Y el PP se la "jugado", pues la jueza "progresista" elegida presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Mª Isabel Perelló, le ha salido "rana". Solo interviene públicamente cuando favorece a la derecha política y mediática, pero no cuando algunos jueces se equivocan o "prevarican", como a todo "quisqui" viviente le puede pasar (ahí está el rey Emérito), no dice ni pío la magistrada liberal, no derechista.

O sea, el ministro Bolaños "hizo un pan con dos hostias" en la elección de esta jueza para presidenta del CGJP, después de tantos años de omnipotente dominio de los peperos en la judicatura española.

En el PP se preocupan y se llevan las manos a la cabeza porque se cuestione a un juez, para muchos por querer "cargarse" a un fiscal general del Estado y a todo un gobierno, si pruebas razonables y verídicas, o sea mintiendo. Y, sin embargo, no se preocupan de que ese mismo fiscal sea imputado sin indicios reales de ello. Ver para creer los criterios hipócritas del PP sobre la justicia y otros temas.

Los saltos al vacío del Tribunal Supremo en el caso del fiscal general son tenebrosos y preocupantes. Muchos medios de comunicación saben que ni el fiscal general, García Ortiz ni la fiscala provincial, Pilar Rodríguez, filtraron ese correo, y además, en el sumario no existen pruebas de ello: es falso como también lo es que Presidencia del Gobierno diese instrucciones al fiscal general aunque esté en la primera línea de la exposición de hechos del magistrado, según insinúa sin pruebas, el magistrado Hurtado que se dieron instrucciones desde la Moncloa. Y sin embargo, le procesa el magistrado del Supremo con un auto procesal muy flojo y dudoso. ¿Es prevaricación entonces del juez? Varios periodistas han señalado que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, no debería dimitir. "Sabemos que no fue la persona que nos pasó la información", han asegurado. "No se puede pedir la dimisión de una persona que se sabe ciertamente que no ha hecho los hechos de los que se le acusan".

Se podrá recurrir, con un recurso impecable, pero aun así generarán ruido mediático. Si "ganan" en el juicio contra el fiscal general harán más ruido. Y si no, y pasa al Constitucional, muchísima más bulla durante dos o tres años. Y si pierden ya se meterán contra los jueces que dirán que favorecen al PSOE y demás pamplinas. O sea, el caso es continuar continuamente generando estridencia política, mentiras y prevaricaciones, con el único afán de derrumbar "no democráticamente" a Pésanchez.

Para rematar, un manifiesto lleno de bulos e ideas rocambolescas, sirve a jueces y fiscales para llamar a la huelga contra el Gobierno en WhatsApp. Y contiene oscuras intenciones, por ejemplo, lo único que quieren es hacer ver en la Unión Europea que el país está en un caos total donde la justicia corre peligro al igual que el resto de instituciones. Eso que dijo Aznar "el que pueda hacer que haga".

Es de libro ese "golpe de estado blando" que organiza el PP, ahora, saliendo a la calle, generando griterío e insultos graves. Los peperos buscan provocar estridencias mediáticas, económicas, sociales y políticas, constantemente, uno, dos o tres años, hasta generar un clima insoportable que obligue a dimitir a Pésanchez.

