Carta de un militante de base al PSOE

Como concejal socialista y militante raso en una pequeña provincia como Zamora, no puedo callar. No en nombre del "mal menor". No en nombre del miedo. La defensa de la alegría pasa por la defensa de la honestidad y eso, hoy, exige una convocatoria de elecciones inmediata.

La corrupción no es error. Es síntoma y es sistema. Forma parte del ADN del Estado capitalista y de los equilibrios que lo sostienen. El caso de Santos Cerdán no es una anécdota: es una muestra más de que la descomposición institucional avanza hasta en un partido honesto.

El PSOE no puede seguir gobernando como si nada. Sus dos últimos secretarios de Organización están implicados en un caso gravísimo. No basta con pedir perdón. No basta con pasar página, sino que se exige depurar responsabilidades y actuar con dignidad.

¿Porque ahora qué? ¿Nos toca callar y tragar? ¿Nos toca defender una legislatura manchada por miedo a que venga algo peor? Si ésa es la izquierda que nos queda, entonces ya hemos perdido.

La única forma de defender este proyecto es rearmarlo ideológicamente, éticamente y socialmente; con debates reales, con asambleas abiertas, con ideas claras y sí, también en las urnas

La derecha avanza con la antipolítica, con el "todos son iguales". Pero la única forma de frenarla no es esconder la basura bajo la alfombra. Es limpiarla. Con radicalidad democrática, con ejemplaridad y con una izquierda honesta que hable claro. Porque la izquierda no puede ser una máquina de excusas. No puede ser un muro para tapar la vergüenza de nadie. No puede mirar para otro lado cuando se pudre lo que tocamos. Porque entonces se nos muere el alma.

Sé que pedir elecciones puede parecer una locura. Que la derecha acecha y que es tentador agarrarse a lo poco que tenemos. Pero yo no milito para agarrarme a las sobras, sino que lo hago para construir futuro. Y ese futuro no puede nacer de la cobardía. Sí: hay un riesgo real de que gobierne la derecha con la extrema derecha, pero no podemos construir un proyecto emancipador desde el miedo. La política del miedo nos condena a la resignación y a la mediocridad, y la izquierda nació para lo contrario: para levantar la cabeza.

Es hora de hablar con la verdad. Aunque duela. Aunque sea tarde. Aunque nos miren raro desde arriba y desde abajo. La política solo merece la pena si se hace con honestidad. Sin eso, no hay alegría que defender.

Quiero que mi partido rectifique. Quiero que mis compañeros y compañeras hablen. Quiero que la izquierda despierte. No podemos seguir actuando como si todo esto fuera normal.

El país necesita una regeneración real. Necesita que se diga la verdad, aunque duela; que se asuma el desgaste, aunque cueste; que se devuelva la palabra a la ciudadanía, no por debilidad, sino por responsabilidad. La única forma de defender este proyecto es rearmarlo ideológicamente, éticamente y socialmente; con debates reales, con asambleas abiertas, con ideas claras y sí, también en las urnas.

No se defiende un gobierno progresista sosteniéndolo a cualquier precio. Se defiende haciendo que merezca la pena. Si no hay limpieza, si no hay coherencia y si no hay valentía, entonces no hay nada que defender.

Quiero que mi partido rectifique. Quiero que mis compañeros y compañeras hablen. Quiero que la izquierda despierte. No podemos seguir actuando como si todo esto fuera normal. Ni lo es ni lo puede ser. Pido elecciones no para castigar, sino para curar; para que nos miremos al espejo, para que empecemos de nuevo y para que reconstruyamos desde la base lo que el poder ha vaciado.

La izquierda no puede ser cómplice de la decadencia institucional. Tiene que ser su alternativa, su revulsivo y su esperanza. Porque aún creo. Porque aún estoy aquí. Porque la política me duele, pero también me salva. Y porque sé que lo imposible solo tarda un poco más. La Revolución es ahora.

