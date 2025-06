Son de película

Como poco de película de espías, a lo James Bond pero con tintes más propios de Torrente. El cine español, con Almodóvar a la cabeza, está perdiendo una oportunidad de oro al no llevar a la pantalla grande los casos concatenados de Tito Berni, Koldo, Ábalos, Cerdán y todos los que quedan por Salir que, al parecer, son bastantes. De cada uno pueden sacar una película con cameos del compañero de farras y otras cuestiones complementarias. Posiblemente habría que buscar a otro director menos comprometido con el PSOE, porque al director manchego se le atragantaría alguna escena a no ser que le diera la vuelta a la tortilla para no evidenciar la cruda realidad de la izquierda española que representa el Partido Socialista.

Los implicados, sobre todo el trío calavera compuesto por Koldo, Cerdán y Ábalos, se las sabían todas. Inteligentes no son, listos sí. Hay una diferencia. Qué presagiarían para que uno se dedicara a grabar a los demás por si venían mal dadas, como han venido. No sé si nuestros castos oídos estaban preparados para escuchar lo que han dejado grabado para la posteridad. Si infame es el reparto de dinero, tenga en cuenta que no hablamos de mil euros, hablamos de cientos de miles euros producto de suculentas mordidas, sumamente asqueroso es el reparto de mujeres que se hacían los unos a los otros para pasar "lo mejor posible" el fin de semana.

Y eso que estos son feministas. Y eso que estos defienden la igualdad y el feminismo como si les fuera la vida en ello. De boquilla, claro. La realidad nos dice que son unos puteros, que les va la marcha y el tócame Roque. El disloque lo vivían a costa de todos los españoles. Y así llevaban años y años, mientras el jefe apuntaba con el índice acusador a la corrupción, la máquina del fango y esas cuestiones que achacaban en exclusiva a los de enfrente, como si ellos fueran un dechado de honradez y perfección rayana en la excelencia.

Esta película por entregas no ha hecho más que empezar según Koldo. Pero usted tranquilo, aquí nadie se va, aquí nadie dimite, aquí nadie asume la responsabilidad que le toca. Dice Sánchez que no estaba enterado de las tropelías de su mano derecha. O miente o es muy tonto. Ninguna de las dos opciones es buena para gobernar.

