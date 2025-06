Tres eran tres

En una escena de "Horizontes lejanos", película de Anthony Mann, uno de los protagonistas muestra una manzana podrida y suelta: "Una manzana podrida estropea al resto". Al escucharlo, llegaron a mi cerebro las noticias sobre los audios de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) grabados al trío de las mordidas y de otras fechorías. Ya saben: Koldo, Ábalos y Cerdán. Los tres mosqueteros de conductas censurables que muchas personas somos incapaces de imaginar. Pero presten atención, porque en la novela de Alejandro Dumas los mosqueteros eran en realidad cuatro, con la incorporación del joven D`Artagnan. Bueno el caso es que aquí no hablamos de películas del oeste ni de novelas de aventuras sino de algo mucho más serio: la honradez en la gestión cuando uno tiene responsabilidades en la administración pública o en otras instituciones y entidades, como los partidos políticos, las organizaciones empresariales y sindicales, las ONG, etc. El trío mencionado utilizaba sus puestos para engordar sus ansias de no sé qué, aunque lo sospecho. Y yo me pregunto que para qué y por qué alguien se mete en esos laberintos cuando sabe que, tarde o temprano, caerá.

Llevamos unos días que no damos abasto para digerir acontecimientos que nunca imaginamos que fueran a caer sobre nuestras cabezas. Por ejemplo, la semana pasada daba cuenta en esta página de mi cabreo por la decisión de Renfe de suprimir varias paradas del AVE en la estación de Otero de Sanabria, con el impacto negativo en la comarca sanabresa, y ahora padecemos las consecuencias de los famosos audios. Fíjense cómo habrá sido el impacto de las grabaciones de la UCO que todas las cadenas de televisión dedicaron programas especiales en la noche del jueves para tratar el asunto. Pero también lo hicieron cuando conocimos otras conductas, ya juzgadas, de cargos y responsables de muy alto nivel en otras organizaciones políticas. Recuerden los casos Gürtel, Lezo, Púnica, Kitchen contra relevantes exdirigentes del Partido Popular. O los descubiertos en Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, etc. Todos son comportamientos censurables, incalificables e indignos. Todos contradicen el espíritu de una sociedad democrática, limpia y transparente, como aconseja Gianni Vattimo, uno de los filósofos italianos contemporáneos más reconocidos, en "La sociedad transparente".

¿Qué podemos aprender de estas historias que quitan el sueño a las personas de buena voluntad y que, según parece, son típicas de quienes no tienen escrúpulos para realizar fechorías al margen de la ley y en contra de los valores más elementales de la convivencia? ¿Se imaginan que ustedes y yo fuéramos como esta tribu de malhechores y nos dedicáramos, un día sí y otro también, a utilizar recursos y herramientas indignas para alcanzar los objetivos que nos hubiéramos propuesto? ¿Ustedes piensan que la sociedad podría avanzar y construirse con estas piezas? Pues evidentemente responderán que no, Una sociedad infectada por el virus de la corrupción, la picaresca, la pillería, la piratería y otras conductas indignas solo conduce a la erosión de los principios más elementales que debemos utilizar para construir una sociedad abierta, transparente, solidaria y humana. Está en nuestras manos utilizar unos recursos u otros, ser de una manera o de otra, aparentar o realmente cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos. Deseo que aprendamos la lección y que las malas artes utilizadas por estos tres personajes no se conviertan en algo habitual en nuestras vidas.

