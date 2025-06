Tiembla, aún más, el mundo

Probablemente, este artículo se quede viejo antes de nacer. En cuestión de segundos, va empeorando el panorama y sumando nuevos datos que hacen mucho más peligrosa la situación, convertida ya en germen de tragedia para toda la humanidad. Me refiero, claro, al aumento de las acciones armadas (léase guerra abierta) entre Israel e Irán y, por tanto, al incremento de la tensión en una de las zonas más calientes del globo. Ya no se trata solo de ataques esporádicos o de refriegas aisladas, sino de que ambos países han dado un paso más hacia el abismo. Venza quien venza, no ganará ninguno. Ya hay bastantes muertos en ambos bandos, especialmente en el iraní, en el que Israel ha descabezado la cúpula militar y el grupo que dirigía el programa nuclear. El líder Jamenei ha prometido venganza. Y lo está cumpliendo. Irán lleva horas y horas lanzando drones y misiles contra territorio judío. Se han producido ya víctimas civiles, entre ellas varios muertos y decenas de heridos. Israel se halla bajo alarma continua, lo que supone la paralización de la vida normal y la obligación de pasarse tiempo y tiempo en los refugios antiaéreos. A su vez, muchos persas están huyendo de Teherán hacia el campo para escapar de las bombas israelíes. Todo grave, muy grave.

Decía que este artículo podía quedarse anticuado y desfasado incluso antes de nacer porque, según leo y oigo, ninguno de los contendientes está dispuesto a dar marcha atrás. Y la comunidad internacional permanece casi en silencio. Únicamente, ha hecho tibios llamamientos al diálogo, a la negociación. Que se sepa, tampoco Donald Trump ha actuado con esa vehemencia (en ocasiones, pataleta de niño rabioso) que suele caracterizarle. Niega haber participado en la primera, y más dura, ofensiva de Netanyahu, pero advierte a Irán de que las cosas pueden ir a peor si no frena su escalada nuclear, algo que también exige Israel.

Y el mundo tiembla. Tanto por la guerra en sí como por las consecuencias de todo tipo que acarrea. Ha subido el petróleo; han caído las bolsas; se resiente toda la economía mundial. O sea, que el conflicto bélico israelí-persa no solo les afecta a ellos, como algunos parecen creer, sino que tiene efectos, y nocivos, planetarios; nos perjudica, nos daña, a todos. De ahí que haya que pedir a la ONU y a todos los organismos internacionales que busquen fórmulas para detener las barbaridades que están sucediendo desde el pasado viernes. Uno oye a tirios y troyanos y todos parecen tener algo de razón. Netanyahu insiste en que Israel no estará seguro si Teherán continúa con el enriquecimiento de uranio, que es tanto como afirmar que busca la bomba atómica. Y los iraníes reclaman su derecho a contar con ese arma, terrible, letal, para defenderse de Israel y de otros países que sí la tienen. Y entre ambas posiciones no hay puentes, están rotas todas las posibilidades de entendimiento. De ahí que cunda el pesimismo y que el futuro se presente bastante negro.

En España, la escalada de la guerra entre persas y judíos nos ha pillado bajo el impacto causado por el informe de la UCO sobre las andanzas de Koldo, Ávalos y Santos Cerdán. ¿No sospechó nada Pedro Sánchez de quien ha sido su hombre de confianza durante tanto tiempo? Si aplicamos el beneficio de la duda y la presunción de inocencia, habrá que creer sus palabras, pero no es fácil, máxime porque algo tenía que haberse olido. Eso sí: su reacción ha sido rápida y contundente. Y esa misma celeridad y decisión tendría que aplicarlas para nombrar la nueva Ejecutiva del PSOE y para hacer algunos cambios en el Gobierno. Creo que los ciudadanos lo esperan. Al igual que esperan que la Justicia actúe pronto y aclare muchos de los puntos oscuros. Y que interrogue a directivos de Acciona para saber quién pagó lo que dice la UCO que cobraron los interfectos. Y dónde está el dinero. Muchas preguntas que exigen respuestas.

Y mientras tanto, vayámonos haciendo a la idea de que lo de Israel e Irán puede cambiarnos, a peor, la vida. Se presenta un mal verano. n

