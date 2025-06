El peligro de incendios late tres años después de la tragedia en la Culebra

Un ciervo entre un pinar quemado en los incendios de la Sierra de la Culebra / Jose Luis Fernández

A punto de cumplirse tres años del gran incendio que acabó con la vida de cuatro personas y arrasó unas 31.500 hectáreas de terreno en la Sierra de la Culebra, las consecuencias aún son visibles y en la zona se aprecia madera quemada sin cortar. La magnitud de aquel desastre dejó al descubierto las vulnerabilidades de una provincia que, al igual que otras superficies de la región, por su extensión y riqueza natural debería estar protegida y preparada para afrontar emergencias de esta envergadura. Sin embargo, el paso del tiempo no ha traído consigo las mejoras necesarias y, a las puertas del verano de 2025, el riesgo de nuevos incendios en Zamora es una amenaza latente, alimentada por la falta de reforestación efectiva, la escasez de recursos humanos y la precariedad laboral de muchos de los efectivos contra incendios.

La Alianza UPA-COAG, con la manifestación convocada para hoy domingo en Villardeciervos, evidencia el malestar existente entre la población afectada por los fuegos "ante las numerosas promesas incumplidas". La organización agraria reprocha que la Junta de Castilla y León no ha elaborado un Plan Especial de Prevención para evitar catástrofes similares, que el presupuesto comprometido de cuatro millones de euros ha sido drásticamente reducido y que no se han restablecido las ayudas del ZIS (Zonas de Influencia Socioeconómica) para los ayuntamientos de la Sierra de la Culebra.

Los dos grandes incendios del año 2022, el primero de ellos en el mes de junio, dejaron al descubierto las vergüenzas de un operativo anquilosado e ineficaz que se ponía en marcha desde el 1 de julio al 30 de septiembre. A pesar del gran aumento de temperaturas ya desde el mes de junio, hace tres años la Administración no hizo nada para impedir lo que ocurrió. Eso sí, las muertes y las miles de hectáreas afectadas obligaron a la Consejería de Medio Ambiente a replantear las necesidades y establecer el inicio de la temporada de riesgo de incendios desde el 12 de junio al 12 de octubre, un periodo más acorde al aumento generalizado de las temperaturas debido al cambio climático.

La plantilla de efectivos contra incendios en Zamora sigue siendo claramente insuficiente para cubrir toda la extensión de los terrenos forestales y responder con eficacia ante cualquier emergencia. La realidad es que, en muchas ocasiones, los recursos disponibles son escasos, y los efectivos son en su mayoría trabajadores temporales o con contratos precarios sin un conocimiento profundo del territorio que deben proteger.

Uno de los aspectos que a día de hoy aún preocupa es la escasa reforestación en las zonas afectadas. La recuperación de los ecosistemas quemados no ha sido prioritaria ni suficiente, dejando a muchas áreas con vegetación casi inexistente. Esto no solo afecta la biodiversidad y el equilibrio ecológico, sino que también incrementa el riesgo de futuros incendios. La acumulación de restos vegetales, la presencia de matorrales secos y la falta de vegetación que actúe como cortafuegos natural convierten estos terrenos en verdaderos polvorines listos para arder en cualquier momento. Sin reforestación los incendios que puedan iniciarse tienen muchas más posibilidades de propagarse rápidamente, dificultando las labores de extinción y poniendo en peligro tanto la flora y fauna como a las poblaciones cercanas. La inacción o la demora en la recuperación de estos espacios 36 meses después de la devastación no tiene excusa posible.

Este alto grado de temporalidad en los agentes contra incendios tiene consecuencias. La rotación constante de personal impide que los empleados tengan datos certeros sobre las zonas forestales, los puntos críticos o las vías de acceso, lo que puede retrasar las intervenciones, reducir la eficacia en la extinción y aumentar el riesgo de que un incendio se propague sin control. Los trabajadores que llegan a Zamora en temporada de incendios sin experiencia previa en el territorio desconocen los caminos, los lugares de mayor riesgo o las particularidades del terreno. Esto puede ser fatal en situaciones donde cada minuto cuenta.

Tres años después de unos fuegos que arrasaron buena parte de la provincia extendiéndose más de lo deseable por falta de previsión, los zamoranos tienen razón al estar preocupados. Solo la formación precisa de los efectivos contra incendios, una planificación minuciosa en función no de plazos sino de realidad meteorológica y un trabajo de desbroce y prevención antes de la temporada estival podrán tranquilizar los ánimos.