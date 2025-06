Dejar hacer, dejarse hacer y hacer-hacer

Hace pocas semanas hemos tenido el privilegio de contar en Zamora con un musical de título sugerente: "Si Jesús hubiera tenido Instagram"; un musical curiosamente dedicado a creyentes y no creyentes, es decir, a gente que aprecie los valores y la educación de niños y jóvenes. Una propuesta que su creador, Goyo Casado, músico y buen amigo, ha diseñado. Quince colegios de Zamora han participado con sus padres y educadores, un proyecto que disfrutarán más de 6000 alumnos de Castilla y León, analizando las excelencias y peligros de internet, desde una óptica humanista y trascendente. ¿Qué les parece? Sin embargo, puede que esta iniciativa pase desapercibida para muchos. Quizás porque el bien no hace ruido, no busca likes ni trending topics.

Con frecuencia nos encontramos personas, instituciones que ponen freno a este tipo de representaciones de trasfondo religioso que no parecen "de moda" y cuestionan la vida lisonjera de cierta moral "progresista", "cómoda" o…, "liberal" que no compromete. Quizás llegan tiempos de "dejar hacer". ¿Cuántos de ustedes se han sentido rechazados por ser coherentes con lo que creen y viven, y han sentido miedo al qué dirán viendo degradada su imagen social? Pero también he visto algo hermoso: personas que, con autenticidad y sin complejos, viven su fe y son admiradas por ello, porque sus acciones reflejan lo que creen.

Por favor, dejemos hacer, dejemos sembrar esperanza y confianza, dejemos que crezca el bien. El mal solo se supera con la abundancia de bien. Soy testigo de ese fuego interior que nace en el corazón y crea obras artísticas, sociales y humanas…, que busca, lejos de intereses lucrativos, hacer solo el bien y dar luz; ese fuego que brota del Espíritu Santo y cubre la tierra derramándose en creyentes y no creyentes; ese hilo de oro que une el mundo con el misterio y la sutileza de un experimentado artesano, filigrana del trabajo bien hecho. Estos artesanos del bien viven la consigna de "dejarse hacer" por ese fuego creativo e inspirador. Gente así no son conformistas ni francotiradores de paz, son inconformistas. Viven una consigna que les quema dentro, es lo que las empresas inteligentes definen como "Hacer-hacer", sí, han leído bien, hacer que otros hagan. Son conscientes de que los primeros beneficiados de paz, alegría, luz en este mundo, son ellos. Lejos de un proselitismo comercial, ideológico o religioso, les empuja el deseo de que muchos puedan beneficiarse del bien; repartir vida, en definitiva.

Cualquier padre o madre entiende que los hijos han sido el mayor regalo recibido de Dios creador. Aprendieron a hacer-hacer —nada más difícil en la educación— guiar sin imponer, enseñar escuchando. Pregunten a los padres de esos 6000 alumnos. Ahí han dejado y dejan hacer con la prudencia de la vida y el consejo; y por supuesto, crecen como personas dejándose hacer también por los hijos.

Es un juego de ida y vuelta, un maravilloso binomio: educar y dejarse educar. El gran humanista Albert Schweitzer, médico en África, filósofo, teólogo, músico y misionero, premio nobel de la paz en 1952, lo dejó escrito en su vida: "No hay mayor alegría que dar vida a algo, ya sea una idea, un sueño o la dignidad a una persona".

¿Seremos capaces de acercarnos a la felicidad?. n

